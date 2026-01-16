聖縣議會通過 購買聖荷西健康中心用地 30年可省1.12億

我的頻道

聖塔克拉拉縣訊
聖塔克拉拉縣購置聖荷西新健康診所用地。（聖塔克拉拉政府提供）
聖塔克拉拉縣購置聖荷西新健康診所用地。（聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉縣議會日前一致通過縣府行政團隊的建議，批准購買位於聖荷西1410 S. Bascom Avenue的「聖荷西健康中心」（Valley Health Center San José）未來用地，改以購買取代原先的長期租賃方案。縣府表示，此舉可在未來30年內節省超過1億1200萬美元，同時確保縣府長期持有這座關鍵的公共醫療設施。

該項土地與建物的購置經費，將全數透過發行「租賃收益債券」（Lease Revenue Bonds）籌措，此一融資方案也在當天獲得縣議會核准。縣府指出，透過購置而非租賃，能有效降低年度支出，同時建立公共資產所有權，對縣府長期財務與社區醫療服務皆具關鍵意義。

縣議會主席李洲曉（Otto Lee）表示，這項決定有助於確保社區健康服務的永續發展。「在面臨嚴峻財務挑戰的情況下，現在就行動以降低每月成本，並確保重要醫療資產，是審慎且具前瞻性的作法，對本縣而言是一項雙贏決策。」

縣府指出，這項購置案將取代縣議會於2022年核准的一項長期租賃計畫，該計畫涉及一棟面積約23萬平方呎的醫療辦公大樓。若依原租賃方案，縣府在30年間平均每年需支付約2550萬美元租金；改採購置後，年度支出可降至約2000萬美元，並逐步累積公共資產的所有權與價值。

此外，縣府也在與開發商協商過程中，透過提前行使購買選擇權，在租約正式生效前成功爭取到1380萬美元的購價折讓。

縣府指出，此項決策對於當前面臨高度財政壓力的縣政府尤為重要。隨著聯邦法案H.R. 1通過，聖塔克拉拉縣預估每年將損失約10億美元經費，即便選民已通過A提案、每年可為縣府帶來約3億3000萬美元收入，縣立醫院與整體醫療體系仍面臨長期財務缺口。

「聖荷西谷地健康中心」為一棟新建的10層樓醫療辦公大樓，設有600個立體停車位，並規畫現代化臨床空間，整合目前分散於聖塔克拉拉谷醫學中心（Santa Clara Valley Medical Center）校區各處的醫療服務。該建築的主體結構已於2025年10月完工，內部裝修工程預計近期完成，縣府計畫於2026年初正式啟用相關醫療服務。

縣府表示，早在2022年進行設施需求評估時，即發現現有臨床空間老舊，翻修成本高昂，因此決定採取新建並集中服務的策略。此次購置案，將為縣府未來數十年的公共醫療服務奠定穩固基礎。

