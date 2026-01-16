巴洛阿圖減碳 加速推動住宅、建築與交通全面電氣化

巴洛阿圖市正加速推動住宅、商業建築與交通運具的全面電氣化，並強化與社區的溝通作業，以實現其訂定的高標準環保與氣候目標。根據市府最新公布的「永續氣候行動計畫」（Sustainability / Climate Action Plan），市府希望在2030年前，將溫室氣體排放量較1990年水準減少80%。

市府表示，雖然2022年的溫室氣體排放量已較1990年下降47.4%，但這項成果很大程度來自十多年前市府改採「無碳電力組合」的政策。市府公用事業部門指出，若要在未來幾年持續推進減碳進度，勢必需要市民更大規模的參與。

巴洛阿圖市公用事業部副主任阿本施恩（Jonathan Abendschein）在市府氣候行動與永續委員會會議中表示，要達成的減碳目標，「將需要前所未有的公共參與程度」。

新版計畫共提出47項策略，分為三大類：28項屬於氣候行動、16項為永續發展策略，另有3項專門針對社區溝通與宣導。在未來兩年內，市府將聚焦多項電氣化措施，包括為多戶住宅建置電動車 充電設施、推動高效熱泵空調計畫，以及集中式熱水器與鍋爐電氣化的試點計畫。

公用事業部門指出，市府已在部分領域取得初步進展，包括提供熱泵熱水器安裝補助，以及協助住宅大樓設置電動車充電樁。符合資格的社區或業主，最高可獲8萬美元補助。根據市府報告，目前多戶住宅電動車充電計畫已覆蓋全市約9.2%的多戶住宅單位，市議會去年11月通過的新方案，將進一步擴大設置範圍。

委員會也注意到，電動車推廣面臨不確定性，包括聯邦政府 縮減充電基礎設施補助，並加大對傳統石油 產業的支持。目前環境對電動車普及的影響仍存在高度爭議，但交通電氣化仍是市府減碳成效最顯著的關鍵策略之一。

除了氣候行動外也規畫多項重點，包括節水與資源回收、因應海平面上升、減少一次性餐盒使用，以及增加樹冠覆蓋率，尤其是在巴洛阿圖南區。市府指出，這些措施雖未直接降低溫室氣體排放，但對公共健康、安全、資源保育與社會公平具有關鍵意義。

該計畫預計於2月9日提交市議會進行最終表決，屆時議會也將同步審閱六份顧問研究報告，進一步分析電氣化的財務、資金來源及各產業影響。儘管對是否能如期達成目標持保留態度，委員會仍高度肯定市府努力。