第42屆華運會主委 陳立功連任

第41屆金山灣區華人 運動大會於1月13日晚間在金山灣區僑教中心舉行2025年華運會第三次籌備會，並進行第42屆主任委員選舉。現任主委陳立功獲全體一致支持，再次當選連任，現場以掌聲通過。

陳立功表示，感謝金山灣區僑教中心主任莊雅淑及其團隊，過去一年在經費申請與文書作業上提供堅實後盾，協助成果報告與經費核銷順利完成，華運會的成果來自團隊合作與志工奉獻，並非一人之力可成，並逐一表揚各賽事召集人。

莊雅淑表示，肯定大家一年的辛勞付出，華人運動大會多年來透過運動賽事凝聚海外僑社力量，同時促進主流社區參與，讓更多人認識僑社及其自由民主的精神與理念。

她回顧本屆華運會克服場地調整、經費籌措與賽事協調等多項挑戰。開幕式盛況空前，吸引逾六千人參與、百餘支隊伍進場，並讓來自台灣的交流學生留下深刻印象，返台後持續在社群媒體 分享華運會的感動。

陳立功表示，今年將在既有基礎上精進活動內容，並加強招募年輕世代投入籌備與參賽，為華運會注入新活力，同時吸引更多其他族裔參與，透過運動認識華人社群與台灣。

至於賽事項目方面，陳立功說，有意恢復匹克球（Pickleball）比賽及排舞項目，其餘新增賽事仍待進一步規畫，他也鼓勵僑胞踴躍參與，不論技術高低，重點在於多運動、多健康、多快樂。