羅偉市情咨文／市大提供免費教育 推高中直通大學

舊金山市立大學免學費，並推高中直通州大新制。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）15日發表市情咨文時宣布，市府將持續擴大高等教育與經濟向上流動的機會，減輕家庭沉重的學生貸款負擔。其中一項關鍵政策，是在市立大學（City College）提供免學費教育，並進一步推出全新的高中雙修課計畫，打造從高中到大學、再到就業的一條龍升學 與培訓通道。

羅偉表示，市府將與舊金山聯合校區（SFUSD）合作，讓全市高中生可在就讀期間，同步於市立大學修課，取得兩年制副學士(AS/AA)學位及產業證照，並保證可銜接轉學至舊金山州立大學（San Francisco State University）。此舉旨在協助學生以更低成本、更高效率，完成高等教育並進入職場。

他指出，若一名高中三年級學生立志成為護理師，可先在市立大學修讀「社區健康工作者證書」，可再銜接至舊金山州立大學攻讀護理學士學位。預計未來，該計畫也將涵蓋警察、學前教育教師、汽車技師、餐飲廚師等多元職涯路徑，以回應城市未來的勞動力需求。

市立大學學生家長Judy Chen表示，她的孩子目前就讀公立高中，對未來學費壓力感到憂心，如果能在高中就開始修大學課程，還能免學費直升州大，對普通家庭來說真的減輕很多負擔，也讓孩子更有方向。

在市立大學修課的學生Jack Huang表示，新制度讓年輕人更早接觸實務技能。他說：「不一定每個人都走傳統四年制大學，這樣的制度讓我們可以更快學到一技之長，也更有信心留在舊金山工作和生活。」

羅偉強調，市府希望透過教育制度改革，賦能本地學生，讓他們掌握實用技能與專業技術，取得具競爭力的薪資，同時確保舊金山未來在醫療、公共安全、教育與技術領域擁有穩定的人才來源。