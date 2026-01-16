NBA／與勇士關係緊張 庫明加要求被交易 分手倒計時

庫明加離隊已進入倒數計時。（美聯社）

NBA多名消息人士證實，金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）已於15日向球隊提出交易要求。而勇士方面同樣有意推動相關談判，雙方分手的可能性，隨著2月5日交易截止日臨近而升高。

庫明加15日上午在大通中心完成投籃訓練後迅速離場。這一天正是他依照去年10月所簽合約條款，首次具備被交易資格的時間點。聯盟人士指出，庫明加已明確向球隊表達希望被交易的立場，結束與勇士之間持續緊張的關係。

現年22歲的庫明加，於去年訓練營前與勇士簽下一紙為期兩年、最高價值4850萬元的合約，並包含2026-27賽季的球隊選項。消息人士表示，該合約結構具高度彈性，今夏及明年夏天皆設有退出機制，便於與其他合約組合成交易方案。不過，勇士在評估交易時，仍對未來首輪選秀權的使用保持審慎態度。

勇士本季戰績22勝19負，管理層也希望透過潛在交易，為陣容尋求即戰力升級。

潛在追逐者方面，沙加緬度國王被視為長期對庫明加保持高度興趣的球隊之一，去年夏天曾嘗試以先簽後換方式網羅他。此外，洛杉磯湖人 、芝加哥公牛與達拉斯獨行俠，亦被聯盟人士點名，對其動向持續關注。

庫明加本季開季首度以先發身分出賽，12場先發場均14.9分，投籃命中率48.1%，三分球命中率33.3%。不過，他於11月12日因雙膝肌腱炎退居替補，並缺席接下來7場比賽。自12月18日起，他已連續13場比賽未獲上場機會。

聯盟消息指出，長時間坐在板凳席，已使庫明加的交易價值受到影響。若短期內未能完成交易，他不排除將留隊至交易截止日之後。

勇士總教練科爾（Steve Kerr）日前接受灣區 電台95.7 TheGame訪問時坦言，這是一個「大家都知道的困難局面」。他表示，球隊只能專注於可控範圍內的事，努力向前推進。