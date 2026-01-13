酸、辣、鮮「越臭越愛」 廣西螺螄粉 南灣狂吸粉

我的頻道

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
「炸蛋」螺螄粉是螺螄粉屆的網紅產品、頗受歡迎。（記者徐蓓蓓╱攝影）
「炸蛋」螺螄粉是螺螄粉屆的網紅產品、頗受歡迎。（記者徐蓓蓓╱攝影）

酸、辣、鮮、臭--來自廣西的螺螄粉，近期在南灣悄悄掀起一股「越臭越愛」的飲食熱潮。從聖荷西到密爾比達，多家主打螺螄粉的餐館不僅吸引華人饕客排隊嘗鮮，周末更是一位難求，成為灣區今冬季頗具話題性的「重口味療癒系美食」。

不少老饕形容，螺螄粉的魅力就在於那一口「讓人卻步、又讓人上癮」的味道。濃郁湯底結合螺肉熬煮出的鮮香，再加上酸筍、木耳、花生、炸腐皮等配料，入口酸辣開胃，後勁十足。對思鄉的廣西人來說，是一碗道地的家鄉味。

以往是小眾地域美食的螺螄粉，近年來受眾卻越來越廣，不僅有明星在華語真人秀節目上大啖螺螄粉，不少來自口味清淡地區的人士也開始大膽嘗試這種重口味美食。灣區大型華人超市裡更是各種品牌和口味的方便螺螄粉存貨豐富。

灣區華人超市內方便螺螄粉存貨豐富。（記者徐蓓蓓╱攝影）
灣區華人超市內方便螺螄粉存貨豐富。（記者徐蓓蓓╱攝影）

而灣區的螺螄粉門店則主打湯底濃郁、螺香明顯，酸筍走的是偏酸甜、不刺鼻的路線，搭配現炒螺肉，還有螺螄粉標配的「炸蛋」、「虎皮豬腳」、「肥腸」、「雞爪」等小食，讓饕客們大呼「地道。」

記者從位於聖荷西的一家螺螄粉門店了解到，店家為還原新鮮的風味，使用的是來自美國本地出產的螺螄，新鮮炒製。而且為照顧不同顧客的口味有推出「非常不辣」、「不辣」的選項。

正在店內享用螺螄粉的吳小姐表示，自己來之前有做過功課，先嘗試了方便裝的螺螄粉，覺得可以接受，才來朋友推薦的門店。不過她表示，雖然點了「不辣」的選項，但端上來的螺螄粉裡還有一半的湯底飄著紅油，讓她非常震驚，好在她有特意點了甜品，可以中和辣味。

此外，湯底裡可以看到新鮮炒製的螺肉，試著品嚐一下，螺螄的味道非常明顯。但如果只是吃粉喝湯的話，臭味並不明顯，反而非常鮮美。

從小眾到主流，螺螄粉在南灣的爆紅，證明了飲食文化的包容與流動。也許螺螄粉可以像「聞著臭吃著香」的臭豆腐一樣，在灣區被越來越多的人接受。

灣區 華人超市 聖荷西

