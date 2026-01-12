矽谷「智慧生活」峰會 聚焦AI硬體應用

我的頻道

記者李怡╱舊金山報導
以人工智慧（AI）與硬體創新為核心的「Smart Living Silicon Valley 2026（智慧生活矽谷2026）」AI硬體高峰會，10日在舊金山灣區電腦歷史博物館舉行，匯集來自矽谷及全球的科技創業者、投資人、產業領袖與學者，深入探討AI如何從概念走向實際應用，並對未來智慧生活型態帶來深層影響。

本次活動由美中矽谷商會（USCCSV）與Deep Horizon Capital共同主辦，時間橫跨一整天，議程涵蓋主題演講、產業論壇、創業新創簡報、AI藝術展覽，以及晚間的閉門高階討論與VIP晚宴。

主辦單位指出，活動延續CES消費電子展後的產業熱度，盼在矽谷打造一個「高訊號、低噪音」的深度交流平台。

論壇主題「Smart Living in the Era of AI」聚焦AI在智慧家庭、醫療健康、機器人、綠色能源與可穿戴科技等領域的實際應用。多位講者指出，AI正快速從軟體工具進入硬體與實體世界，如何兼顧效能、安全、倫理與人本設計，成為產業下一階段的關鍵課題。

議程中也安排創業新創簡報（Startup Pitch），讓新創團隊直接向投資人與產業決策者展示產品與商業模式，部分新創更聚焦AI與硬體結合的實際落地案例。主辦單位表示，藉由精選團隊與限額參與，提升交流品質與後續合作的可能性。

活動現場同步舉辦AI藝術展（AI Arts Exhibition），展出結合生成式AI與人類創作的視覺藝術作品，呈現科技如何成為新的創作媒介。策展單位指出，展覽希望引發對作者性、情感與人性價值的討論，讓科技論壇不僅止於產業與投資，也延伸至文化與人文層面。

除公開論壇外，活動亦設有需另行報名的閉門高階討論，邀請資深企業領袖、投資人與創辦人進行不公開交流，討論內容涵蓋美中與亞洲投資策略、硬體產品全球化、供應鏈轉型，以及新創品牌與市場成長等議題。

晚間舉行的VIP晚宴與沙龍，則在較為私密的環境中，促進講者與與會者的深度對話。主辦單位表示，透過這類非正式但高品質的互動，期望促成實質合作，而非僅止於名片交換。

主辦單位指出，「智慧生活矽谷」系列活動目標在於串連北美與國際創新資源，協助新創團隊對接投資、市場與供應鏈，同時也讓投資人更精準掌握AI硬體與智慧生活領域的長期趨勢。

隨著AI技術快速發展，如何讓創新真正融入日常生活，並兼顧社會責任與人文價值，成為本次峰會反覆被提及的核心議題。與會者普遍認為，未來的競爭不僅是技術本身，更是整合能力與落地執行力的較量。

