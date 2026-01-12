我的頻道

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

無人機飛過上空 加州屋主隨後就被拒保「像有人偷窺」

洛杉磯訊
保險公司無人機拍攝，顯示房屋周邊風險上升，決定不續保。(示意圖取自Unsplash.com)
保險公司無人機拍攝，顯示房屋周邊風險上升，決定不續保。(示意圖取自Unsplash.com)

加州一屋主突然收到房屋保險不再續保的通知，理由並非理賠紀錄或欠費，而是保險公司無人機拍攝的影像，顯示這幢房屋周邊風險上升。屋主對此十分震驚，稱無人機飛過房屋上空，「感覺就像有人在偷看我家。」

據Yahoo Finance、CBS等媒體報導，屋主Joan Van Kuren投保的是加州保險公司CSAA，這是一家隸屬AAA體系的大型保險機構。Kuren稱，客服人員表示，該公司使用無人機飛過房屋上空查看，並發現周邊存在雜物堆積與潛在安全隱患，因此決定不再續保，「這讓我感覺，像有人透過窗戶在偷窺。」

但CSAA對媒體回應，否認使用無人機對投保房屋進行勘察，稱他們使用房屋的「專有航拍圖像」做出風險評估決定。雖然措辭有所不同，但在越來越多案例中， 保險公司正在利用空中視角，不僅用於確定投保房屋狀況，還用於評估自然災害造成的損失。這種「數字化查房」，正取代傳統人工上門檢查，成為決定保費與續保資格的重要依據。

加州使用無人機從公共空域拍攝房屋外觀，進行保險檢查並不違法。ABC 7報導指出，只要不拍攝室內空間，沒有使用無人機進行偷窺，航拍房屋外觀通常處於允許範圍，其他州的法律可能有所不同。

但法律允許，並不等同人們的心理接受。屋主Kuren表示，她按時繳費，沒有出險，卻因一張從未見過的照片失去房屋保障，這不公平。一些屋主擔心，航拍圖像的解讀具高度主觀性，比如屋頂陰影、院內臨時物品，都可能被評估為「風險增加」，從而觸發加價甚至拒保。

業內人士指出，「不續保」和「取消保單」是兩回事，前者並非屋主違約，而是保險公司基於商業判斷選擇不再合作；後者通常因為屋主欠費、欺詐等問題導致。

如果保險公司決定不再續保，必須提前通知屋主，並說明原因。如果屋主不同意，可以通過聯繫其消費者事務部門、或向州監管機構提出申訴，監管機構有權要求保險公司解釋決策依據，確保流程合規。

業內人士建議屋主，切勿放任房屋處於「無保險狀態」。應立刻聯繫多家保險公司或持牌保險經紀人，比較不同方案。通過專業渠道，不少屋主仍能找到價格合理的新保單，避免出現空窗期。此外，屋主需定期自查房屋外觀與周邊環境，清理院落雜物、維護屋頂與排水系統，降低被「航拍誤判」的可能性。

