VTA投資380萬元 強化超級盃交通運輸

記者龔玥/聖荷西報導
VTA在超級盃投資380萬美元加強運輸。（記者龔玥/攝影）
VTA在超級盃投資380萬美元加強運輸。（記者龔玥/攝影）

隨著超級盃 Super Bowl LX即將登場，灣區各大公共運輸系統全面進入備戰狀態。聖塔克拉拉谷交通局（VTA）表示，賽事期間的搭乘人次預期將與泰勒（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyoncé）大型演唱會，甚至10年前在Levi’s Stadium舉行的Super Bowl 50相當，運輸壓力將達「下一個等級」。

根據Nbc Bayarea的报道，Super Bowl LX的運輸規模被視為今年夏季2026年FIFA世界盃的前哨測試。自Levi's Stadium確定主辦本屆超級盃以來，VTA便開始規畫相關運輸方案，賽事期間將以約90%的總運能運作。VTA預計投入約380萬美元，用於加開班次、延長列車編組，以及增派維安人力。搭乘民眾可使用非接觸式支付，VTA也將加強引導措施，協助大量外地旅客熟悉灣區交通系統。

許多來自外州的球迷對地理位置並不熟悉，往往誤以為Levi's Stadium位於舊金山，實際上距離市中心約45至50英里，跨縣市移動需求龐大。

為此BART也同步升級服務，強化「門到門」行程規畫工具，協助旅客在不同交通機構間順利轉乘。BART預計在特定時段行駛較長編組列車，並加派維安人員，同時強調可使用感應式與行動支付，讓短期訪客無需購買實體交通卡。

超級盃期間，公共運輸將是參與相關活動的最佳選擇。包括聖荷西市政廳前的Big Game Block Party、市中心的San Pedro Square觀賽派對，以及Hayes Mansion等多場球迷活動，預料都將吸引大量人潮。此外，球隊練習與周邊活動，也將進一步推升通勤需求。

另一方面，聯邦航空總署（FAA）提醒，超級盃期間灣區空中交通同樣繁忙，從舊金山、屋崙、聖荷西三大機場到各地小型機場，航班與私人飛機數量皆將增加，建議旅客提前預訂停車位並預留充足報到時間，以免影響行程。

超級盃 灣區 舊金山

