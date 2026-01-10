我的頻道

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

南灣商圈新舊交替 Santa Clara Square迎寵物店 金寶市影院謝幕

記者龔玥／聖荷西報導
寵物烘焙與美容連鎖 Woof Gang Bakery & Grooming進駐 Santa Clara Square。（記者龔玥/攝影）
南灣商圈近期呈現新舊交替的變化景象。位於聖塔克拉拉市的Santa Clara Square商圈持續引進新品牌，其中寵物烘焙與美容連鎖 Woof Gang Bakery & Grooming近期進駐開設新店，成為該商圈最新亮點之一。與此同時，喜茶（HEYTEA）奶茶店即將開業，台灣餐飲品牌八方雲集之前也已進駐，為當地消費者提供更多元的餐飲與生活服務選擇。

Woof Gang Bakery & Grooming主打寵物專屬烘焙食品與美容護理服務，強調為犬隻提供使用天然原料製作的點心與零食，並結合專業美容與日常護理用品。根據該品牌官網資料，Woof Gang Bakery & Grooming 在全美多地設有門市，經營模式結合寵物食品零售、現場烘焙及美容服務，深受重視寵物健康與生活品質的飼主歡迎。此次落腳Santa Clara Square，也反映南灣地區對高端寵物消費與相關服務的穩定需求。

Santa Clara Square近年來逐步發展為結合餐飲、零售與社區生活機能的綜合型商圈。繼八方雲集進駐後，新式茶飲品牌喜茶即將開幕，加上寵物相關服務品牌的加入，使該商圈的消費結構更趨多元，也吸引不同族群的客層前來消費。

不過，在新店進駐的同時，南灣也出現老牌商家的退場。位於金寶市的Pruneyard Cinemas電影院宣佈，將於1月25日正式結束營業，影院內的酒吧Cedar Room也將同步關閉。在官網聲明中影院表示，歇業決定是在多年財務挑戰下做出，影響因素包括新冠疫情、編劇與演員罷工，以及營運成本持續上升。Pruneyard Cinemas以結合餐飲的觀影體驗在當地經營多年，擁有固定觀眾群。影院感謝社區長期以來的支持，並指出能成為當地文化與娛樂生活的一部分，是一段珍貴的經歷。

從 Santa Clara Square新品牌陸續進駐，到金寶市老牌影院走入歷史，南灣商業環境正持續調整。在消費習慣轉變、生活型態變化與成本壓力並存的情況下，兼具特色與生活服務屬性的新型商家持續尋找進駐機會，而部分傳統業態則面臨轉型或退場，南灣商圈也在這樣的更替中不斷重塑面貌。

