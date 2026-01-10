OpenAI擬擴米慎灣辦公面積至100萬平方呎

我的頻道

編譯組／綜合報導
OpenAI舊金山辦公室擴建面積或將突破百萬平方英尺。(本報檔案照)
OpenAI舊金山辦公室擴建面積或將突破百萬平方英尺。(本報檔案照)

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，OpenAI再度將目光投向米慎灣（Mission Bay），表明這家快速發展的人工智慧（AI）公司仍在擴大其在舊金山的業務版圖，儘管該市大部分商業房地產市場依然低迷。

據知情人士透露，ChatGPT開發商正洽談轉租位於Owens街1800號（Dropbox前總部）的20萬至25萬平方英尺辦公空間。

若交易達成，OpenAI在米慎灣的辦公面積將增至約100萬平方英尺，進一步鞏固該區域作為其本地運營中心的地位。

消息人士稱，這筆由「舊金山商業時報」率先披露的潛在租賃協議已醞釀數月，目前尚未敲定。

消息人士又稱，OpenAI還可能在Mission Bay大道455號進行另一處擴張，該公司此前曾有意收購該物業，但「兩筆交易均未最終敲定」。目前尚不清楚該公司計畫同時租用Owens街1800號和Mission Bay大道455號，還是在兩處選址之間抉擇。

即便如此，這些談判仍凸顯出OpenAI在重塑舊金山辦公市場格局中的關鍵作用。

自2023年起，該公司便在米慎灣地區迅速擴張辦公空間，最初從Uber Technologies手中轉租了Third Street街兩棟建築近50萬平方英尺的面積。當時舊金山自2018年以來未曾出現過如此規模的辦公租賃交易。

不到一年後，OpenAI又包租了Terry A. Francois大道550號整棟31萬5000平方英尺的寫字樓，成為2024年舊金山最大規模的辦公租賃交易之一。

總面積約75萬平方英尺的Owens 1800號綜合體，距離OpenAI現有辦公地點僅半英里之遙。Dropbox曾獨占整棟樓宇，但在疫情期間大幅縮減辦公面積，將大量空間轉租至次級租賃市場，此後數年間引入了多個租戶。

「舊金山紀事報」已聯繫OpenAI尋求置評。

