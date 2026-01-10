灣區創舉 1月24日BART行駛列車上看喜劇表演

圖為1月24日列車喜劇表演的海報。(SF Sketchfest: On the Rails)

灣區 捷運BART將配合舊金山 喜劇節（SF Sketchfest），推出灣區歷史上首個在行駛列車上進行的單口喜劇 表演（stand-up comedy），日期是1月24日。

舊金山紀事報報導，去年BART在列車上舉辦快速約會（speed dating）和導覽探險活動（guided expeditions）之後，今年最新推出的乘客互動策略必將引人發笑。

由 BART 與喜劇節合作推出的「SF Sketchfest: On the Rails」將於1月24日在行駛的列車上舉行。喜劇演員懷恩巴赫（Brent Weinbach）、卡尼（Brittany Carney）、維尼克（Natasha Vinik） 和夏庫爾（Hunaid Shakoor）將以類似無聲迪斯可的方式進行表演，觀眾將佩戴耳機聆聽他們各自15分鐘的演出。

活動將在12街/屋崙市中心站 (12th Street/Oakland City Center Station) 開始和結束，門票已於1月6日上午9點開始發售。BART市場總監馬丁岱爾（David Martindale）告訴紀事報：「這一創意延續了我們致力於在BART及其周邊地區創造新穎有趣體驗的努力。」

去年BART在情人節舉辦了一場非常成功的快速約會，吸引了大批年輕乘客，並由此啟發BART開始組織其他社交活動，包括「星際大戰主題的五月四日」（May the Fourth Star Wars）主題列車之旅和動漫節（anime festival）。

「這場活動的獨特之處不僅在於火車上的喜劇表演，更在於表演的親密感，以及我們把系統化身為舞台的驚喜，」馬丁岱爾補充道。「與舊金山喜劇節的合作，為我們提供了一個完美的舞台——移動的列車——來展現當公共交通融入灣區文化肌理，乘客體驗本身成為活動時，能夠帶來怎樣的精采。」

喜劇節將於1月15日至2月1日重返舊金山，屆時將帶來一系列精采節目，包括向周六夜現場（Saturday Night Live）女性演員致敬的演出，以及迪沃樂隊聯合創始人馬瑟斯鮑（Mark Mothersbaugh）的現場表演。這場涵蓋200多場演出、500多位表演者的盛會，將呈現小品、即興喜劇、單口喜劇以及影視人才的精采表演。

「這提醒我們，我們的大部分演出離灣區居民只有很短的BART車程，」喜劇節創始人歐文（David Owen）強調。