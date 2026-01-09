傑米·摩根畫展 探索「意識的煉金術」

我的頻道

聖荷西訊
傑米·摩根(左)「意識的煉金術」個人畫展於在硅谷亞洲藝術中心聖荷西畫廊開幕。右為中國駐舊金山總領館文化參贊王文輝。(硅谷亞洲藝術中心提供)
傑米·摩根(左)「意識的煉金術」個人畫展於在硅谷亞洲藝術中心聖荷西畫廊開幕。右為中國駐舊金山總領館文化參贊王文輝。(硅谷亞洲藝術中心提供)

畫家傑米·摩根(Jeremy Morgan)「意識的煉金術」個人畫展於元月3日下午在硅谷亞洲藝術中心聖荷西畫廊開幕。本次展覽共展出藝術家50幅近年作品，系統呈現其在抽象繪畫中對意識、自然與宇宙關係的長期探索。

開幕式由米羅藝術基金會創辦人李響主持，中國駐舊金山總領館文化參贊王文輝應邀出席並致辭。他高度肯定傑米·摩根多年來致力於打通中西藝術語境、探索「氣韻」精神的創作方向，並讚揚其過去三十餘年間多次赴中國講學與教學，對壓克力媒材繪畫在中國的推廣與發展所作出的重要貢獻。

傑米·摩根出生於英國劍橋，曾就讀於牛津大學羅斯金藝術學院，並於倫敦皇家藝術學院及舊金山藝術學院取得藝術碩士學位。其後獲獎學金赴美長期生活與教學，成為舊金山藝術學院（SFAI）繪畫與理論領域的重要教授。

雖根植於歐洲與北美的抽象藝術傳統，其藝術精神卻深受中國道教哲學、山水傳統、「氣韻」觀念及「無為」宇宙觀的影響。三十多年來，他持續訪問中國，與中國藝術界保持密切對話，逐漸形成兼具西方抽象結構與東方生成智慧的獨特藝術語言。

主辦單位表示，本次「意識的煉金術」展覽聚焦藝術家以色彩、光影與肌理為媒介，對意識轉化與生成過程的視覺表達。作品透過層層疊加、消融與重組的繪畫方式，呈現出如煉金般的「溶解—重生」狀態，象徵意識在混沌與秩序之間不斷流動與更新。部分作品中，流動的色層與朦朧的空間感，呼應東方藝術中「氣」的精神內涵，體現萬物互化、天人合一的宇宙觀。

傑米·摩根的繪畫以非敘事、重體驗的方式，引領觀者在凝視中進入作品，感受自我、自然與宇宙之間的深層共振。本次畫展為灣區觀眾提供了一個在當代語境中靜觀藝術、反思意識與自然關係的珍貴契機。

傑米·摩根將於18日（周日）下午3時至5時在畫廊舉辦專題講座「Landscape Processes and Paths to Abstraction」，從東西方風景觀念出發，結合歷史藝術家與其個人創作，探討抽象藝術的發展路徑。

地址：150 E. Santa Clara St., Suite B, San Jose, CA 95113。停車：44 S. 4th St., San Jose, CA 95113。www.artshu.com

