灣區發布極端低溫預警 史上首次 恐下探這低溫

編譯組／綜合報導
氣象局發布「極端寒流」襲來灣區預警。（取材自Pexels）
氣象局發布「極端寒流」襲來灣區預警。（取材自Pexels）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，灣區近期風暴過後，高壓系統逐漸升溫，卻帶來了新的擔憂：天氣異常寒冷且持續降溫。

「最初我們預測周五（9日）會是最低溫，」國家氣象局（National Weather Service）氣象學家默欽特（Joe Merchant）周四（8日）早間表示，「現在預計周六（10日）清晨同樣嚴寒。周日（11日）也將持續偏冷。」

具體有多冷？氣象部門對部分區域發布了極端低溫預警——這是灣區有史以來的首次。這個新術語旨在強調寒冷對人體的影響，將取代原有的「霜凍預警」。氣象部門表示，「霜凍預警」仍將用於警示農業風險。

「這是氣象部門全局性措施，不限於本地範圍，」默欽特解釋道，「聽起來或許令人不安，但當氣溫達到特定閾值時，我們必須發布預警以明確警示對民眾的影響。」

灣區大部分地區周五至周六清晨氣溫預計不會超過40華氏度（約4攝氏度），白天氣溫也難突破55華氏度（約13攝氏度）中段。

氣象部門的極寒預警自周五凌晨1時生效至上午9時，覆蓋範圍包括：聖塔克拉拉東山地區、蒙特瑞縣內陸及聖塔露琪雅山脈（Santa Lucia Range）、聖比尼度縣（San Benito）大部分區域以及沙林納河谷南部。據氣象部門預測，上述地區氣溫可能跌至華氏30多度（約零下1度）甚至20多度（約零下7度）。

此前聖誕節至2026年初持續影響該地區的暴風雨天氣模式轉向乾燥型，低溫現象便隨之而來。這股源自北方下沉氣團的新冷空氣，在持續增強的高壓系統作用下進一步強化。

「乾燥空氣與雲層稀薄的雙重作用，使降溫過程更為高效，」氣象專家默錢特解釋。

目前尚未發布周六的類似預警。

「西海岸正形成高壓帶，但其具有推進性，」默欽特解釋道。他指出這種天氣模式「最終會轉為經向氣流，推動空氣持續流動，避免形成滯留空氣。」

氣象部門預測，到周一（12日）極端寒流將結束。

儘管嚴寒會讓遊客卻步，但默欽特提醒，此時去海岸同樣危險。預計沿岸將出現高達22呎的海浪，伴隨強勁離岸流和突發巨浪。氣象部門已發布高浪預警至周五晚10時，並發布危險海灘公告。

「經歷漫長陰雨後突然放晴，人們必然湧向海灘，」梅爾昌提醒，「請遠離海濱步道和懸崖區域，務必保持警惕。」

氣象部門預測，周一寒潮消退後，晴好天氣將至少持續整個工作周。

聖馬刁縣購屋成本全加州最高 年收52.4萬才負擔得起1棟

灣區中半島百萬買房 空間還不如車庫 平均699平方呎

中國零售巨頭 名創優品17日進駐佛利蒙Pacific Commons購物中心

灣區部分地區 周五可能降至冰點

加州增長最快 都布林成長已放緩

