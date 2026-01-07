舊金山人氣烘焙店 今年進駐巴洛阿圖

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
舊金山人氣烘焙店今年將進駐巴洛阿圖。（Arsicault Bakery官網）
舊金山人氣烘焙店今年將進駐巴洛阿圖。（Arsicault Bakery官網）

以可頌聞名、被不少饕客譽為「舊金山最好吃之一」的法式烘焙名店Arsicault Bakery，確定將首度走出舊金山，預計於2026年在南灣巴洛阿圖開設新店，消息一出引發灣區美食圈關注。

根據巴洛阿圖周刊（Palo Alto Weekly）報導，Arsicault新店將落腳於388 Cambridge Ave，設於一棟全新複合式開發案的一樓，該建築總面積約3萬6000平方呎。這也是 Arsicault 成立十年來，首次在舊金山以外設點。

新店預計全天供應約15款現烤糕點，包括招牌可頌、Kouign Amann、Morning Bun 與多款派類甜點，並可能加入法國長棍三明治選項。現有分店的三明治品項包含經典火腿奶油口味與蔬食版本，深受上班族與遊客喜愛。

Arsicault Bakery於2015年在舊金山開幕，隔年即獲「Bon Appétit」評選為「全美最佳新烘焙坊」，迅速竄紅。2020年，業主擴大經營，在McAllister Street開設設有咖啡吧的新店；2025年則進一步進駐 Mission Rock。位於金融區Spear Street的另一家分店也預計於今年開幕。巴洛阿圖分店則預計於今年9月或10月正式開業。

