蘋果前工程師 開發機器人「視覺大腦」

蘋果公司Face ID背後的核心團隊成員正在創辦一家新創公司，致力於開發能夠幫助機器人更好地「看清」周圍環境並更安全地移動的技術。

聖荷西 信使報引述彭博新聞(Bloomberg)報導，這家名為Lyte的公司於周一正式亮相，此前已從包括富達管理研究公司（Fidelity Management & Research）、Atreides Management、Exor Ventures、Key1 Capital、VentureTech Alliance以及由以色列企業家維林茲（Avigdor Willenz）領導的一群私人投資者在內的投資者那裡籌集了約1.07億美元的資金。

總部位於山景城的Lyte公司由三位蘋果前員工施蓬特(Alexander Shpunt）、哈加蒂(Arman Hajati）和格森(Yuval Gerson)於2021年創立。他們曾在Face ID用於捕捉人臉的深度感知技術開發中發揮重要作用。

此前，施蓬特共同創立了3D感測技術供應商PrimeSense，並擔任技術長。該公司於2013年被蘋果以3.5億美元收購，其技術正是Face ID的雛形。格森在蘋果收購PrimeSense之前也曾在該公司工作。

施蓬特採訪中表示：「我們正努力將蘋果教會我們的最寶貴經驗——注重細節、卓越運營以及如何激發和震撼客戶——運用到機器人市場。蘋果無疑是優秀的學校。」

除了Face ID，PrimeSense也因支援微軟 Kinect而聞名。Kinect是最早的大規模電腦視覺產品之一。

如今，施蓬特開啟了他的第三段職業生涯。他表示，相信Lyte將成為機器人的「視覺大腦」，兼具眼睛和視覺皮層的功能，專注於感測和感知技術。其旗艦產品LyteVision包含三種感測器：相機、慣性運動感測器和用於測量距離和速度的4D感測器。該系統隨後將位置和視覺數據整合到一個平台上。

這家新創公司的技術在本周於拉斯維加斯舉行的年度消費性電子展（CES）上榮獲機器人創新獎。該技術還能提供可立即執行的數據，這對於決策至關重要，並能幫助機器人清晰地觀察和安全地在現實世界中行動。

根據顧問公司麥肯錫（McKinsey & Co.）預測，到2030年，人工智慧機器人市場規模將達到1250億美元，但60%的工業企業缺乏實施機器人自動化（包括感測器整合）的內部能力。

Lyte並未透露目前的客戶，但表示其技術可應用於各種類型的機器人，從人形機器人 和移動機器人到無人計程車。