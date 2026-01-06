巴洛阿圖市府 擋查克柏格在新月公園擴張

巴洛阿圖市政府正在試圖控制Meta執行長查克柏格的房地產擴張行動。(路透)

巴洛阿圖市政府正在試圖控制Meta執行長查克柏格 (Mark Zuckerberg)在新月公園（Crescent Park）社區的房地產擴張行動。

聖荷西焦點報導，巴洛阿圖新月公園社區居民對街區的變化的抱怨，始於五年多前，他們通過寫信給規畫部門、致電市政廳以及在3-1-1在線門戶網站上提交報告來表達不滿。3-1-1是線上入口網站，居民可以透過它舉報各種問題，從路面坑洞、樹枝掉落到違反分區規定，無所不包。

有些投訴涉及非法用途；有些則涉及過度建設。其中一份投訴由一位社區居民於2022年1月提交，抗議查克柏格當時的行為：查克柏格在Hamilton Avenue購買了一整排房屋，並將它們合併成一個被批評人士和市政官員稱為戒備森嚴的「大院」（compound）的場所，裡面配備了安保總部，直到最近之前裡面還附設有一所私立學校。

根據這份投訴，其中一棟房屋「每天24小時，每周七天都有數十名員工進出 」，他們「無證停車過夜、違規停車、超速行駛、違反交通法規 」。

根據市政府的許可紀錄以及媒體通過多次依據公共紀錄法提出的申請所獲得的文件顯示，多年來，該市一直從鄰居那裡了解到這所學校的情況，鄰居們反映每個工作日都能看到老師和學生進出該校。然而，每次市政府的執法人員都只是展開調查，隨後便迅速結案，認定裡面沒有發生任何違規行為。

綜合來看，這些投訴以及市政府的不作為，加劇了鄰居們日益增長的擔憂：巴洛阿圖市政府在面對億萬富翁房主時，要嘛不願意干涉，要嘛無力執行相關規定。去年稍早，這場衝突成為全國關注的焦點。紐約時報 、連線雜誌和舊金山 紀事報都報導了查克柏格的鄰居提出的種種擔憂，其中大多數鄰居要求匿名，以保護隱私或避免遭到報復。

根據紐約時報報導，查克柏格在新月公園至少購買了11處房產，總價值超過1億美元。該報8月報導稱，除了學校之外，這片住宅區內的房屋也被用作娛樂場所和戶外派對的場地。