好市多榴槤餅好吃又便宜 華人新寵 非亞裔稱味道太重

記者邵敏／洛杉磯報導
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）
加州好市多( Costco）貨架上，一款來自越南的傳統糕點美食榴槤餅正走紅，成為很多華人的新寵。許多人一次購買多盒，並多次回購，新年旅行隨身攜帶，招待來客飯後甜點，經常可見這款美味的榴槤餅。有華人指出，冷凍後品嘗就像榴槤冰淇淋，味道堪稱一絕。

喜歡吃榴槤的華人有福了，好市多這款榴槤餅（Banh Pia Hopia Cake）價格實惠，洛杉磯縣阿蘇薩（Azusa）門店每盒售價5.79美元，內有12個獨立包裝，平均每個不到5毛錢。YouTube平台上，不少美食博主試吃這款榴槤餅，視頻點擊量高。一位測評者表示，當地好市多售價僅4.99美元，具體價格以各門店標價為準。

包裝盒上，金黃的新鮮榴槤肉非常醒目。（記者邵敏／攝影）
居民張女士日前逛店時看到這款榴槤餅，包裝盒上金黃的新鮮榴槤肉非常醒目，身旁正在選購的華人顧客熱情推薦，「這款很好吃，我已經買了很多次」。喜歡吃榴槤的張女士決定一試，感覺非常驚艷，一款點心竟能品嘗到滿滿的新鮮榴槤味，讓她讚不絕口。張女士還發現，微信朋友圈分享的照片，外出旅行、新年甜點中都有同款榴槤餅。

這款標注越南西貢美食風味（Saigon Gourmet Style）的榴槤餅，外皮酥軟層層，內餡融合榴槤果肉與綠豆泥，甜度適中。榴槤餅產地源於越南湄公河三角洲的朔莊省，受潮州月餅影響，與華人傳統糕點有異曲同工之妙。有華人感嘆，作為潮州人，這味道太讓人懷念，像小時候吃的榴槤版的月餅。

Reddit、小紅書等社群多位用戶評論稱，這款榴槤餅「甜度剛好，外皮不碎，好吃」。一位華人網友曬單指出：「終於等到好市多上架越南榴槤餅，榴槤味濃郁，不太甜，獨立包裝方便攜帶。」不少消費者提到，一次買多盒囤在家中，吃不完就放冰箱冷凍，保質期更長。榴槤餅打開即食，但也有華人表示冷藏後別有風味，就像特製的榴槤冰淇淋。也有人建議，微波幾秒加熱，吃起來更佳。

不過，榴槤口味的爭議性始終存在，喜歡者趨之若鶩，厭惡者避之不及。初次嘗試榴槤餅的非亞裔消費者表示，聞著有點怪，味道太重，受不了，更有一位消費者笑稱，「這款榴槤餅就是買來挑戰外國朋友的勇氣值」。

洛杉磯阿蘇薩門店售價5.79美元，內有12個獨立包裝。（記者邵敏／攝影）
華人 越南 好市多

僑路基金會元旦論壇 促青年公共參與

舊金山最大購物中心新業主 驅趕最後租戶

