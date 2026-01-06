暴風雨+大潮 馬連縣數百戶民宅措手不及被淹…

我的頻道

編譯組╱綜合報導
風暴與大潮導致馬連縣數百戶民宅商鋪猝不及防遭淹。示意圖。（取自Pexels）
風暴與大潮導致馬連縣數百戶民宅商鋪猝不及防遭淹。示意圖。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，馬連縣官員周一（5日）表示，該縣數百戶家庭和企業受到周末嚴重洪災影響，一場強風暴與創紀錄的高潮位疊加，導致沿海社區被淹。

來自聖拉斐（San Rafael）的民主黨籍眾議員赫夫曼（Jared Huffman）周一視察了馬連縣南部受災嚴重的地區，他指出，洪水蔓延範圍超出氣象預報預期，從蘇沙利度（Sausalito）到聖拉斐的許多居民猝不及防。

作為自然資源委員會資深成員，赫夫曼在柯德麥迪拉（Corte Madera）表示：「這場災難的規模似乎讓我們措手不及。我了解到整個社區基本陷入癱瘓，當時根本無法抵達醫院。」

截至周一下午，當地官員仍在進行災情評估，但已確認洪水淹沒了聖塔維尼西亞（Santa Venetia）Gallinas Creek地區600戶住宅區、Corte Madera Creek沿岸的商業區及活動房屋公園，以及馬連城附近碼頭停車場的停放車輛。

官員指出，隨著氣候變化加劇風暴強度並導致海平面上升，此次事件凸顯了長期韌性建設與防洪工程的重要性。例如1980年代修建的堤壩周六遭洪水沖垮，需緊急搶修。馬連縣議員薩克特（Mary Sackett）表示，縣政府已有重建計畫，但仍在籌措建設資金。

官員稱，大範圍洪水嚴重影響了假日周末出行，阻斷了部分濱水社區的通道，並導致101號高速公路南北向交通擁堵，該路段周六（3日）曾臨時關閉。部分車輛因駕駛者試圖穿越積水路段而受困。

鄰里居民與縣官員聯手用沙袋保護商鋪和住宅，密爾谷（Mill Valley）等地的防洪措施避免了更嚴重的損失。

「街道宛如潟湖，」拉克斯波（Larkspur）市長Stephanie Andre描述該市約200戶住宅的碼頭區淹水情況時說，「我們增派了抽水機，但漲潮時效果實在有限。」

柯德麥迪拉市長托馬斯（Rosa Thomas）表示，101號公路上的洪水上漲得「非常、非常快」，部分居民向她反映預警不足。她稱目前尚未接到人員傷亡報告。

儘管馬連縣周一已基本退去最嚴重的洪水，但暴雨仍持續傾瀉在飽和土地和漲滿的溪流上，暴風雨雲層下街道、庭院和停車場仍積水成窪。

周六至周日（4日），創紀錄的高潮位疊加暴風雨天氣，導致包括馬連、蘇諾瑪、阿拉米達、聖馬刁及舊金山縣在內的整個灣區多地遭洪水侵襲。沿海強風將海水推入舊金山灣，即所謂風暴潮現象，導致排水系統失效。

