聖荷西市議會將改選5席 「生活負擔」成選民關注焦點

2026年聖荷西市11個市議會席位中，將有五席改選。（記者龔玥/攝影）

隨著2026年地方選舉逐漸逼近，聖荷西 市11個市議會席位中將有5席改選，市府與政壇已提前進入選戰節奏。這將是一場圍繞「生活負擔能力」的關鍵選舉，同時也可能改變市議會內勞工派與商業派之間的微妙權力平衡。

根據聖荷西焦點報報導，接下來10個月將進行改選的，為單數選區的第1、3、5、7及9區。其中，第1區卡美（Rosemary Kamei）、第3區托迪洛斯（Anthony Tordillos）、第5區奧提茲（Peter Ortiz）及第7區邊德安（Bien Doan）均將尋求連任。托迪洛斯是在去年6月特別選舉中當選，其前任托雷斯因涉及性侵醜聞辭職。今年若能勝選，將是他首次獲得完整任期。

第9區則成為今年唯一沒有現任者競逐的選區，因副市長潘福利（Pam Foley）任期屆滿。已有四人宣布參選，包括福利的幕僚長休斯（Scott Hughes）、市府資深員工切斯特（Gordon Chester）、婚姻與家庭治療師奧特維（Genny Altwer），以及本地企業家亨尼西（Mike Hennessy）。

此外，第7區與第5區也出現挑戰現任者的激烈競爭。第7區的邊德安，將對上東區聯合高中學區學委范樂（Van Le）及市府職員阮漢嬌（Hanh-Giao Nguyen）。第5區則可能上演「再戰」，前市議員兼州議員坎波斯（Nora Campos）捲土重來，挑戰2022年擊敗她的奧提茲；地方教育界人士馬丁內茲（Karen Martinez）也已提交參選文件。目前，主要政治團體尚未宣布任何背書。

報導指出，副市長福利長期獲得商界支持，若其席位改由勞工派候選人奪下，可能動搖目前支持市長馬漢（Matt Mahan）的商業派多數，進而影響其政策推動，包括擴建庇護所、強化街頭遊民治理等計畫。市議會6月通過的預算案已預測，未來一年財政赤字將擴大至5290萬元，恐引發新一輪削減開支的政治角力。

根據市府8月公布的民調 ，無家可歸問題仍是選民最關切的議題，占比達25%，其次為生活負擔、公共安全與街道環境。過去五年調查結果皆呈現類似趨勢，但政治觀察人士預期，隨著生活成本不斷攀升，「負擔能力」將在2026年選戰中更加凸顯。多數矽谷 家庭正承受住房、食品與日常支出的沉重壓力，選舉將成為檢視現任領導是否真正紓解民生困境的關鍵時刻。