氣泡茶 納巴酒鄉興起另一種品嘗風潮 瞄準年輕消費者

編譯組／綜合報導
加州酒莊正在嘗試一種新型品鑑方式：氣泡茶。（取自Pexels）
據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，本周早些時候，在納巴谷（Napa Valley）Bella Oaks酒莊品酒會的一張五人桌上，三款酒品呈現了Bella Oaks傳統波爾多（Bordeaux）風格的葡萄酒，另外兩款看似香檳，實則是高端氣泡茶Copenhagen Lysegron。

這款氣泡茶品鑑套餐是Bella Oaks推出的全新無酒精體驗。恰逢「無酒1月」（Dry January）活動期間上市，消費者，尤其是年輕群體，正越來越多地選擇戒酒。Nielsen最新報告指出，無酒精飲料市場「已非小眾領域」，而是過去一年實現逾20%年增長的「十億元級」產業。與此同時，蓋洛普（Gallup）2025年民調顯示美國成年人飲酒率僅56%，全美酒精消費量跌至90年來最低點。

2025年上半年美國葡萄酒銷量較2024年同期下滑5%，加州酒莊正竭力吸引新顧客光顧品酒室，許多酒莊已開始提供無酒精飲品選項，如葡萄汁或零酒精雞尾酒（zero-proof cocktail）。洛迪釀酒葡萄委員會（Lodi Winegrape Commission）近期發起倡議，要求所有洛迪品酒室提供以葡萄酒葡萄或本地農產品調製的「農產無酒精雞尾酒」（agri-mocktail）。

部分納巴谷酒莊不僅提供單杯飲品，更精心設計無酒精品鑑套餐。Bella Oaks酒莊推出的氣泡茶品鑑套餐（120元，傳統品酒套餐為150元）包含多酒莊葡萄園巡禮、藝術雕塑觀賞及花園漫步。

Wheeler農場的「零酒精體驗」（zero-proof experience，95元）包含四款農場原料調製的飲品，如姜味柑橘扭紋飲（ginger tangerine twist）、黃瓜氣泡飲（cucumber fizz），並配以精緻小食。部分飲品採用惠勒Wheeler農場自2019年起生產的長相思（Sauvignon Blanc）葡萄汁調製。兩種無酒精體驗均比常規品鑑優惠30元。

聖海倫娜（St. Helena）Clif家族酒莊率先於2023年推出「Farm Elixir」無酒精雞尾酒品鑑套餐（50元）。該套餐包含三款時令飲品，如蘋果氣泡酒（apple spritz）和Meyer lemon mule。

Bella Oaks品鑑套餐中的兩款茶飲來自新創品牌Susurrus，與Bella Oaks葡萄酒相同，Susurrus茶飲均源自單一產區且採用單季採摘原料。在土壤特性方面，皮諾（Pinot）茁壯成長之地，茶樹亦能蓬勃生長；在海拔高度、香氣層次、單寧質地與風味特徵上，茶與酒的品鑑具有高度可比性，堪稱絕妙的結合。

作為納巴谷最受歡迎的酒莊，Castello di Amorosa十餘年來始終為不飲酒的顧客提供葡萄汁。今年6月，酒莊推出無酒精品鑑套餐，包含三款葡萄汁及兩款來自Libero品牌的脫醇葡萄酒。

Nielsen報告顯示，92%購買無酒精飲料的消費者同時也會購買酒精產品，這些正是酒莊希望最終轉化為葡萄酒消費群體的目標客群。

