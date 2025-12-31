聖荷西推高階緊急醫療收費制 費用由保險承擔

聖荷西消防局明年起對高階緊急醫療服務收費，費用由保險承擔。(聖荷西消防局官網)

聖荷西 消防局（San Jose Fire Department，SJFD）將自1月1日起，正式對部分高階緊急醫療服務啟動「第一線應變人員費用計畫」（First Responder Fee Program），當消防人員在急救出勤中提供具備護理師等級的醫療處置時，將向患者的保險 公司收取427美元費用。

根據Nbc Bay Area的報導，該項費用並不會直接向患者本人收取，無論是否投保醫療或汽車保險，個人都不會收到帳單。所有費用將透過協力廠商帳務公司，向相關保險單位請款；若患者沒有任何保險，市府也不會向其追討費用。

根據市府說明，該計畫旨在分攤消防局在高階醫療急救上的實際成本，包括人力、醫療設備與藥品補給等支出。聖荷西消防局每年處理超過6萬8000起「純醫療型」緊急事件，且在多數情況下，消防人員往往比救護車更早抵達現場，率先進行傷勢評估與初步治療。

消防局指出，並非所有911報案都會產生費用，僅限於提供特定醫療處置的案件，例如施打靜脈注射、插管、給藥等需使用消耗性或高價醫療設備的情況。若報案最終確認不構成醫療緊急狀況，則不會收費。

該計畫已於今年3月獲得聖荷西市議會一致通過。市府強調，這並非新創制度，目前全加州已有超過20個消防機構實施類似收費機制，包括舊金山 、蘇諾瑪縣與阿拉米達縣等地。舊金山早在十多年前即開始對部分緊急醫療服務收費。

市府官員表示，隨著醫療設備價格與維護成本不斷上升，消防局在資源補充上面臨長期壓力，該計畫有助於確保第一線救援品質，同時不增加居民的直接經濟負擔。

消防局提醒市民，新制度將於明年元旦正式生效，相關細節與適用範圍也將隨實施逐步向公眾說明。