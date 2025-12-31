聖誕風暴來襲 聖荷西多郵區斷網十餘小時

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
聖誕節期間襲擊灣區的強烈風暴及嚴重降雨期間，部分聖荷西居民反映Xfinity家用網路與Wi-Fi服務出現中斷現象。居住在聖荷西的陳女士分享，位於郵區如95131、95132、95133等地的服務自12月26日晚間起出現Wi-Fi和互聯網失聯情況，斷網時間持續十幾個小時，上千戶居民受影響。

陳女士回憶，當晚最先察覺異常的是家中的孩子，他在玩網路遊戲時突然掉線並向她抱怨，她這才發現家中Wi-Fi已無法使用。隨後她嘗試切換至手機資料網路，但同樣無法連接，只能走出家門，到較為空曠的位置才勉強接收到微弱信號。查看社交媒體後，她發現同一社區已有多位住戶反映遭遇斷網情況，當時Xfinity系統顯示預計將在淩晨1時左右恢復服務。

居住在同一郵區的工程師王先生也受到影響。由於當天正值值班（on call），突如其來的網路中斷讓他不得不攜帶電腦緊急駕車外出，尋找可以上網的地點處理工作事務。王先生表示，此次斷網給他的工作安排帶來了相當大的不便。

第二天，陳女士發現網路服務仍未恢復。Xfinity系統最初顯示預計將在當天上午10點左右恢復供網，但該時間點過後網路依舊中斷。直到中午，陳女士再次查看系統通知時發現，Xfinity將恢復時間更新為28日深夜12點，且頁面上一度誤將年份顯示為2026年。這一明顯錯誤也被不少同一地區的居民注意到，並在社交媒體上調侃「可能要斷網一整年」。根據多位使用者反映，該地區的網路服務最終於27日晚上8時左右陸續恢復。

無獨有偶，24日上午約8時25分，位於薩拉度加的變電站發生火災，導致南灣多地電力中斷。根據PG&E停電地圖顯示，截至中午12時30分，聖塔克拉拉縣約有2600戶用戶一度停電。PG&E隨後在社交媒體X上表示，電力已於短時間內全面恢復，並指出：「感謝大家在我們安全恢復供電期間的耐心配合。」除南灣外，惡劣天氣也造成其他地區供電受影響。聖馬刁縣約有4100戶用戶停電，蘇諾瑪縣則約18200戶受影響。

官方尚未公佈此次南灣多起斷網與停電事件之間是否存在直接關聯，但在聖誕節期間襲擊灣區的強烈風暴與持續性降雨，已對當地電力與通信等基礎設施造成明顯衝擊。多起事故與服務中斷顯示，在極端天氣下，灣區部分社區的公共服務系統仍面臨承壓考驗。

灣區 聖誕節 聖荷西

