67層住宅大樓建案獲批 新增千戶住房 將成舊金山第3高

南Van Ness大道10號高度將達820呎，若最終落成，將成為舊金山市第三高建築。（Arcadis提供）

舊金山 一項停滯多年的超高住宅開發案近日取得重大進展。位於南Van Ness大道10號的高樓計畫，12月17日獲市府規畫部門正式核准，建築高度將達820呎，若最終落成，將成為舊金山市第三高 建築。

該案由開發商Crescent Heights提出，規畫興建一棟67層住宅大樓，共計1019個住宅單位。新修訂的計畫受惠於加州 參議會第423號法案（SB 423），該法針對鄰近大眾運輸、並包含可負擔住宅的開發案，提供快速審批程序，同時也適用加州密度獎勵法（Density Bonus Law）。

Crescent Heights董事兼總經理塔塔科夫斯基（Adam Tartakovsky）表示，舊金山長期以來一直是創新的核心，而南Van Ness大道10號位於城市門戶要地，結合城市全景視野、先進科技與以健康為導向的現代化設施，符合當代居住需求。

根據計畫，高樓底部將設置363戶出租住宅，其中包括89戶可負擔住宅；塔樓部分則規畫656戶分售公寓。相較十多年前提出的早期版本，此次核准的方案在高度與密度上均有明顯提升，大樓原址為本田汽車經銷商。

Crescent Heights同時是附近NEMA公寓大樓的開發商。作為履行可負擔住宅義務的一部分，該公司另行購買位於教會區、鄰近16街BART車站的一處土地，並捐贈予市府作為未來可負擔住宅用地。該地點過去曾規畫市場價住宅，但遭到當地社區強烈反對，被稱為「米慎區怪獸」（Monster in the Mission）。

若計畫順利推動，南Van Ness大道10號將僅次於Salesforce Tower與泛美金字塔，成為舊金山第三高樓。其他可能超越該建築高度的開發案，目前還有Hines公司規畫的Beale Street 77號，以及目前仍停滯中的Oceanwide Center項目。

據舊金山商業時報本月稍早報導指出，該案最快可於2027年動工。