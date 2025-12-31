東灣聖拉蒙震不停 2個月91次2級以上地震

聖拉蒙一處山巒起伏的美麗景觀。 (谷歌地圖)

東灣城市聖拉蒙（San Ramon）最近數月來地震 不斷，已經創下令許多居民深感不安的新紀錄。

舊金山 紀事報報導，截至30日上午，聖拉蒙周邊地區在11月和12月共記錄到91次2級以上地震。根據紀事報對美國地質調查局數據的分析顯示，這是該地區兩個月內地震數量的最高紀錄。

三谷（Tri-Valley）地區歷史上曾多次發生地震群（earthquake swarms），即地震反覆襲擊一小片區域，且不遵循典型的主震—餘震序列。美國地質調查局地球物理學家巴爾泰（Annemarie Baltay）表示，阿拉莫、丹維爾和聖拉蒙周邊地區曾在1970年、1976年、1990年、2002年、2003年、2015年和2018年發生過地震群。

巴爾泰說：「聖拉蒙的地震發生頻率相當高。」在今年之前，聖拉蒙地區兩個月內發生小型地震的最高紀錄是2015年秋季的89次。科學家目前還無法完全解釋這些地震群發生的原因。三谷地區位於卡拉韋拉斯斷層（Calaveras Fault）的一部分之上，該斷層在此分支成較小的子斷層。研究人員認為，地震群可能由來自地球深處的水或其他流體湧出地表所引起。

從12月10日至24日，聖拉蒙地區每天都發生震級大於2級的地震。三谷地區的地震群持續時間長短不一。據美國地質調查局稱，今年11月發生在聖拉蒙的一次地震群僅持續了兩天。而1990年發生在阿拉莫附近的一次地震群則持續了42天。

紀事報的分析重點在於聖拉蒙附近的地震，並未包括構成1990年阿拉莫地震群的177次2級以上地震。2015年10月是聖拉蒙地區發生2級以上地震最多的單月，共82次。截至30日上午，12月至今已發生72次2級以上地震。

巴爾泰表示，三谷的地震群通常涉及3級左右的地震，但也可能發生震級較高的地震。12月聖拉蒙附近發生的最強地震是12月19日發生的4級地震，遠至舊金山和聖荷西都有震感。

巴爾泰表示，構成地震群的相對較小的地震「並不預示著更大規模的地震即將發生」。不過，這些地震群確實提醒灣區 居民，要為該地區可能出現的強烈地震做好準備。