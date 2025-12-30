加州可負擔購屋城市排行 糜鹿林居冠 羅斯維爾第二

加州房價高漲，但仍有部分城市相對可負擔。（本報資料照片）

莫德斯度蜂報(The Modesto Bee)報導，對許多加州 居民來說，購屋夢想愈來愈遙不可及，接近歷史高點的房價，房屋不僅難以取得也難以負擔。然加州仍有一些相對負擔得起的地區。房地產 平台Redfin依照「每月房貸支出占收入比」（payment to income ratio），列出加州多個最負擔得起城市，所有數據均為2025年1月至10月間平均值。

排名第一是北加州糜鹿林（Elk Grove），房貸支出占收入40.9%，房屋銷售中位數65萬2686元，家庭年收入中位數12萬2229元，購屋所需年收入16萬6672元，每月房貸中位數4167元。

第二名羅斯維爾（Roseville），房貸支出占收入比41.8%，房屋銷售中位數63萬9738元，家庭年收入中位數11萬7354元，購屋所需年收入16萬3365元，每月房貸中位數4084元。

第三名佛爾森（Folsom），房貸支出占收入比43.2%，房屋銷售中位數78萬5749元，家庭年收入中位數13萬9263元，購屋所需年收入20萬651元，每月房貸中位數5016元。

第四名曲萊賽（Tracy），房貸支出占收入比43.4%，房屋銷售中位數66萬9832元，家庭年收入中位數11萬8253元，購屋所需年收入17萬1050元，每月房貸中位數4276元。

第五名南加 州布倫伍德（Brentwood），房貸支出占收入比43.9%，房屋銷售中位數80萬505元，家庭年收入中位數13萬9567元，購屋所需年收入20萬4419元，每月房貸中位數5110元。