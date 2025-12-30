「每票都可能改變結果」 聖縣估價官決選今截止投票

莫雷勒表示，只要多一名選民出來投票，整個結果就可能不同。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖塔克拉拉縣縣估價官（County Assessor）特別決選將於12月30日（周二）晚間8時截止投票 。縣選務處表示，截至目前僅約16%的登記選民已交回選票，選務官呼籲民眾把握最後機會投票，強調「每一票都可能改變選舉結果」。

聖塔克拉拉縣選務官莫雷勒（Matt Moreles） 29日指出，過去縣內多場地方選舉曾以極少數票數定勝負，甚至出現平手紀錄，「只要多一名選民出來投票，整個結果就可能不同」。他強調，投票不僅是公民義務，更是為自身價值、家庭與社區未來發聲的方式。

選務處提醒，尚未投票的選民仍有多種安全、便利方式可完成投票。全縣設有38個投票中心，30日當天自上午7時開放至晚間8時，提供現場投票、選票投遞、更換選票、無障礙投票設備，以及多達14種語言的投票協助服務。選民也可在任一投票中心投票，不受居住城市限制。

此外，縣內共設置109個官方選票投遞箱，全天候24小時開放，將於選舉日晚間8時準時關閉。選務處表示，目前透過投遞箱回收的郵寄選票，已超過傳統郵寄方式，主因是民眾對其便利性與安全性更具信心。所有投遞箱皆由縣府人員定期收取並全程控管運送，確保選票保管鏈完整。

若選民選擇郵寄，選票須於12月30日當天加蓋郵戳，並於選後七天內送達即可計票。選務處建議，選民最好親自將選票交至郵局櫃台，以確保郵戳日期無誤。

此次特別決選適逢年底假期，選務人員坦言時程極具挑戰。根據縣章程規定，縣估價官出缺後須在120天內舉行選舉，若無候選人取得過半數，必須在56天內完成決選，因而使本次投票落在聖誕與新年期間。選務處也因此史無前例地在12月25日聖誕節 當天開放投票中心，服務選民。

選務官表示，儘管工作量大、假期縮短，但選務團隊仍全力以赴，「年底與節日正是反思什麼對社區最重要的時刻，而投票正是最直接的表達方式」。選務處呼籲選民在最後一天完成投票，確保聲音被聽見、選票被計入。