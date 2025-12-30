聖荷西推寬免商業稅1年 補繳欠稅可免罰

聖荷西市新一年將推出商業稅一年寬免計畫。(本報資料照)

據「聖荷西 焦點」報導，新的一年將為聖荷西9萬6000家已登記商家提供一次補繳欠稅、免繳滯納金的機會。市府宣布，自1月1日起推出為期一年的「商業稅寬免計畫」，凡在期限內補繳逾期商業稅款的業者，市府將免除原本加收的罰款與利息。

根據市府過往推行類似計畫的經驗，官員預估，此次寬免措施將持續至12月31日，預計可為一般基金帶來約320萬元的額外收入，同時也有助於與部分尚未充分了解市府稅務規定的商家建立聯繫。

市府財政局長歐柏格（Maria Öberg）表示，商業稅寬免計畫能同時造福商家與市府，透過提升商業稅法規的遵循度、降低積欠稅務負擔，並支持城市長期財政收入的穩定。

此次計畫適用於積欠聖荷西市府的商業稅款，該稅多依企業員工人數計算；同時也涵蓋積欠市內商業改善區（BID）的相關費用。這些改善區包括日本 城、市中心及蒙特瑞路走廊部分地區，所收取的費用主要用於街道清潔、私人保全等服務，以改善社區環境並促進地方商業發展。

官員指出，寬免計畫不僅有助於落後繳款的商家，也能協助新成立、但未必清楚相關規定的企業。歐柏格在9日市議會簡報中指出，新商家與新遷入者並不一定了解必須在聖荷西登記並繳納商業稅，因此該計畫兼具外宣與恢復合規的目的。

聖荷西自2006年以來已三度實施稅務寬免計畫，最近一次為2019年，當時吸引5800名納稅人補繳稅款，為市府帶來約320萬元收入。

市府官員表示，所有欠繳稅款仍須在年底前繳清，但市府將允許部分業者採用分期付款；對於收入遠低於聯邦貧窮標準、符合資格的業者，也可能提供繳費豁免。