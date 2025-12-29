列治文、日落區連2周末停電 居民不滿抗議聲勢高漲

PG&E指出，約三分之一的停電影響可歸因於變電站火災事故，但尚未解釋為何列治文區與日落區在火災發生前即已停電。（取自PG&E官網）

舊金山 紀事報報導，舊金山列治文區與日落區住戶，連續兩個周末遭遇停電事故。在一周前大規模停電餘波未平之際，太平洋瓦電再度面臨民怨升高與外界質疑。

太平洋瓦電指出，約有6050戶用電戶於上周六(27日)上午約11時左右停電，歷時約三小時後於下午2時左右恢復供電。公司發言人麥克法蘭（Megan McFarland）表示，正在調查此次停電原因。

居住在日落區的33歲居民巴瓦洛(Francesca Bavaro）表示，在經歷上周長時間停電後，她原以為太平洋瓦電會有更充分準備。她當天上午已開始心理準備，擔心再度面臨長達24小時沒有暖氣、冰箱與冷凍庫食物報廢的情況。雖然此次僅停電數小時，但仍讓她對未來用電穩定性感到憂心。

巴瓦洛自2020年起居住在日落區，上周六正好是其配偶生日，她表示，若再度長時間停電，恐怕又會重演上次停電節日派對被迫中斷的情況。

在上次的大規模停電中，列治文區與日落區部分地段直到停電後的第三天才完全恢復供電。目前，列治文區24大道與Balboa街附近變電站周邊住戶，仍仰賴臨時柴油發電機供電，發電機自上周一設置以來噪音不斷，引發居民不滿。

太平洋瓦電尚未完整說明上次舊金山連鎖停電的成因，僅表示部分原因與Mission街與第八街一處變電站火災有關。該公司指出，約三分之一的停電影響可歸因於該起火災事故，但尚未解釋為何列治文區與日落區在火災發生前即已停電。

變電站是電力輸送系統中的關鍵環節，負責將發電廠輸送的高壓電轉換為住家與商業場所可使用的低電壓。太平洋瓦電於上周五表示，正研擬計畫，在「接下來幾天內」逐步恢復正常運作。

在上次停電影響高峰期，從外列治文區到市中心SoMa一帶，超過13萬戶家庭與商家曾陷入無電狀態。

巴瓦洛直言，若有其他供電服務商，她早就選擇不再使用PG&E的服務，但現實是居民「被迫成為人質」，無從選擇。

27日在捷運Powell車站附近，約20名民眾舉行小型抗議活動，呼籲終止太平洋瓦電營運模式，並支持由政府接管電力系統、轉為公共市政事業。現場群眾高喊支持公共電力與反對電費 上漲的口號。

抗議發起人之一、電機工程師布朗Scott Brown表示，太平洋瓦電過去三年創下歷史性盈利，卻無法為全州最大城市之一提供穩定、安全的電力，令人憤怒。現場群眾隨即高喊「可恥」。

多名民選官員與政治人物指出，近期停電事件將促使舊金山加快，近年來接管太平洋瓦電市內電力基礎設施的進程。市長羅偉（Daniel Lurie）表示，居民所經歷的狀況「不可接受」。

受影響的住宅用戶將自動獲得200美元帳單折抵，商家則可獲得2500美元折抵。（取自PG&E官網）

太平洋瓦電執行長辛格（Sumeet Singh）於上周表示，受影響的住宅用戶將自動獲得200美元帳單折抵，商家則可獲得2500美元折抵；因長時間停電造成額外損失的用戶，可另行提出理賠申請。

加州 公用事業委員會（CPUC）表示，已針對變電站火災與相關停電事故展開調查。太平洋瓦電則稱其電力系統遭受「重大損害」，並已聘請外部公司調查火災原因。

太平洋瓦電表示，27日下午共有三名維修人員在現場處理事故，停電發生於上午11時10分，並於下午2時11分恢復供電。