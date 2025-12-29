我的頻道

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

日落區屢停電醫療出現緊急狀況 商家嚴重財損 王兆倫問責PG&E

記者王子涵╱舊金山報導
上任僅滿一個月，舊金山第四區華人市議員王兆倫（Alan Wong） 即面臨日落區接連停電的挑戰。12月以來，該區已發生多起電力中斷事件，對居民生活與商業活動造成衝擊。

王兆倫表示，他希望確保舊金山擁有具備韌性的電力系統，能有效應對事故、風暴或其他突發狀況。「我真正關心的是，我們是否有一個能夠承受各種挑戰的電網。」他在聲明中表示。

居民指出，多次停電時間遠超原先公告，讓家庭與商家承受極大壓力。王兆倫表示，最令居民受挫的是，官方給出的復電時間一再延後，「時間到了卻沒有復電，停電持續一小時又一小時地延長。」王兆倫表示，「我們將持續要求實質問責。」

停電期間，部分居民通報出現醫療緊急狀況，小商家則面臨嚴重財務損失。王兆倫指出，不少商戶幾乎一整天無法營業，庫存商品因此報廢，損失慘重。

王兆倫認為，太平洋瓦電提供的相關補償仍不足以彌補實際損失。

他同時指出，理賠申請流程對部分居民而言相當困難，尤其是面臨語言或科技障礙者。「對一些居民來說，這個程序非常不容易，」王兆倫說，「太平洋瓦電應該派員走進社區，具備雙語能力，帶著表格逐戶協助居民完成申請。」

位於Irving街與35大道附近的清泉中醫診所，為本次受影響商戶之一。診所負責人陳醫師（Esther Chen）指出，上午約11時10分，當時有五名病患正在接受針灸治療，電力突然中斷，照明與保暖燈具隨即停止運作，部分病患感到寒冷。她表示，已盡力安撫並維持治療環境，但仍被迫縮短療程並取消一項預約；電力於下午約2時10分恢復。

太平洋瓦電向ABC7新聞表示，已針對受停電影響的華語居民加強外展服務。王兆倫則強調，其辦公室將持續向太平洋瓦電施壓，要求提高問責並推動長期電力基礎設施改善。

他警告，若類似停電事件在更重大災害期間發生，例如地震或大型火災，後果恐怕更加嚴重。「如果在更大的災難中發生同樣情況，可能會有人命傷亡，」王兆倫說，「這一次，我們只是運氣好。」

身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08
巧克力品牌Pocket’s Chocolates 與costco合作推出杏仁巧克力。（記者龔玥╱攝影）

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16
Breannah Yeh原本的個人資訊頁面 。(Linkedin截圖)

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46

