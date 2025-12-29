我的頻道

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

列治文區臨時發電機擾民 PG&E：盡快搬走

舊金山訊
太平洋瓦電（PG&E） 表示，已著手規劃撤除設置於當地變電站的臨時柴油發電機，最快可於近日恢復正常市電供應。（PG&E提供）
居住在舊金山列治文區（Richmond District）24大道與Balboa街附近的居民，近期可望終於能睡個好覺。太平洋瓦電（PG&E） 表示，已著手規畫撤除設置於當地變電站的臨時柴油發電機，最快可於近日恢復正常市電供應。

太平洋瓦電於28日（周日）通知該區用戶，電力系統「最快明天(29日)」即可重新接回電網，並指出更具體的時程將於當天稍晚公布。此舉意味著，連日來轟鳴不止的七部大型柴油發電機，有望結束運轉。

這批臨時發電機自上周一開始全天候運作，作為替代電源使用，起因是20日太平洋瓦電位於第八街與Mission街一處變電站發生火災，導致全市超過13萬戶家庭與商家在聖誕節前的周末期間停電。列治文區首當其衝，居民在20日至22日期間停電約40小時，並於上周六再次停電約3小時。

太平洋瓦電發言人表示，公司正擬定計畫，在「接下來幾天內」逐步恢復正常運作，並承諾，若有任何可能導致計畫性停電的步驟，將提前通知社區居民。

然而，臨時發電機持續運轉所產生的巨大噪音，讓不少居民在節假日的生活雪上加霜。發電機連日轟鳴，不僅影響日常生活，也嚴重干擾夜間休息。

居民委拉斯克斯(Kathie Velazquez）表示，夜裡常被噪音驚醒，「臥室的窗戶面向發電機，這樣的生活實在無法繼續。」

部分住在發電機最近的鄰居指出，太平洋瓦電已主動向他們提供臨時旅館住宿選項，讓居民得以暫時遠離噪音影響。

聖誕節 舊金山

