山景城議會 擴大「中間階層」購房機會

山景城市政廳。 (谷歌地圖)

山景城市議會希望幫助年收入接近27.5萬美元的「中間收入群體」居民，能夠在當地買得起住屋。

聖荷西焦點報報導，山景城的房價 已經飆高到驚人的水平，市議會希望能夠幫助年收入接近27.5萬美元的人們買得起房；而對於夫妻和家庭來說，合格收入上限還會提得更高。

上周市議會審議了一項計畫，旨在擴大所謂「中間階層」的購房機會。這些中等收入居民的收入通常高於政府補貼住房的申請資格，但仍難以在此地的房地產 市場立足。鑑於高昂的房價，市府工作人員建議將援助重點放在收入不超過當地收入中位數200%的人身上。

根據州政府的數據，聖塔克拉拉縣的個人收入中位數為13萬6650美元。這意味著年收入不超過27.3萬美元的人將屬於山景城正在尋求援助的收入範圍。對夫婦而言，收入中位數的200%相當於年收入31萬2300美元。對於一個四口之家來說，這個數字是 39萬400 美元。

市議會支持該計畫，其中特別強調鼓勵康斗（condominium）的開發。「我很高興能討論擴大我們的住房組合以及我們能為購房者提供哪些選擇，」市長卡梅伊（Ellen Kamei）在12月16日的會議上說，「無論人們處於購房旅程的哪個階段，我都希望他們在這裡能夠實現目標。」

據該市經濟適用房經理巴納德（Julie Barnard）稱，目前，即使對於收入遠高於該地區中位數收入的家庭來說，擁有住房仍然遙不可及。在山景城，一間兩臥康斗的平均售價為97.2萬美元。根據一份城市分析報告，一套兩臥的聯排城鎮屋（townhouse）的售價為 130 萬美元。

「雖然從帳面上看，收入達到當地收入中位數 150% 左右時，購房成本似乎就能控制在合理範圍內，但這並不能反映購房者面臨的實際困難，例如攢夠 20% 的首付、參與競價以及在波動劇烈的市場中獲得貸款 資格，」巴納德說。

該計畫制定了七項具體策略任務，包括資訊收集、社區宣傳以及探索資金和合作機會等。市政府還計劃評估在北灣岸（North Bayshore）開發一塊市屬地塊作為經濟適用房計畫的可行性。