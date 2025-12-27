聖荷西都會區租金續漲 加劇住房負擔危機

聖荷西—桑尼維爾—聖塔克拉拉都會區租金持續上揚。（Ivan S/ Pexels)

據房產經紀網站realtor.com報導，隨著2026年逼近，聖荷西 —桑尼維爾—聖塔克拉拉都會區租金 持續上揚，使本已嚴峻的住房負擔危機進一步加劇。該地區長年位居全美租金最昂貴市場之列，疫情後的調整期仍未結束。

數據顯示，聖荷西—桑尼維爾—聖塔克拉拉地區2房以下住宅的中位數要價租金，11月較去年同期上漲2.5%。該月平均要價租金達3363美元，名列全美最高之列。

高昂租金也直接將部分族群排除在市場之外。以聖荷西地區最低工資計算，若兩名最低薪資勞工希望將住房支出控制在收入的30%以內，每人每周需工作約82小時，幾乎是標準工時的兩倍，才能負擔當地的中位數租金。

而且，聖荷西的走勢與全美趨勢背道而馳。在全美50大都會 區中，11月中位數要價租金降至1693美元，年減1%，已連續第28個月出現年比下滑。

在最低工資負擔能力方面，全美50大都會區中，僅有五個城市允許兩名最低薪資勞工在不加班的情況下，負擔中位數租金；聖荷西—桑尼維爾—聖塔克拉拉並不在其列，突顯即便租金已有所修正，對低收入家庭而言仍遙不可及。

儘管當地租金走高，就每月支出而言，租屋仍普遍比購屋便宜。全美11月中位數租金為1693美元，明顯低於約2040美元的典型每月房貸支出，這一差距持續影響著邁向2026年的居住決策。

不過，這個差距正在縮小。隨著房貸利率下滑，購屋可負擔性有所改善，而租金則逐步修正疫情期間的暴漲。Realtor.com資深經濟學家柏納（Joel Berner)指出，美國多數主要都會區租金下跌，與2021、2022年租金大幅上漲後的市場調整有關。