年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

佛利蒙Niles Community Park水杉染色 散步、運動好去處

記者龔玥／聖荷西報導
水杉葉色交錯變化。（記者龔玥／攝影）
隨著秋意漸深、冬季初臨，位於佛利蒙的Niles Community Park近日迎來一年中最動人的時節。園內成排的水杉在陽光映照下展現出層次豐富的色彩，吸引不少居民前來散步、賞景與休憩，成為灣區秋冬交替之際難得的自然祕境。

不同於春季一片嫩綠，也尚未進入隆冬枯黃蕭瑟的景象，這個時節的水杉葉色交錯變化，紅、黃、綠相互輝映，在湖畔形成鮮明對比。樹影婆娑之間，湖水映照著藍天白雲與斑斕樹色，構成一幅靜謐而立體的自然畫卷，令人流連忘返。

遊客可由G Street與3rd Street交叉口 進入公園，沿著階梯緩步而下，便可抵達湖水邊。原本設計為環湖一圈的步道，因近日水位上漲，部分路段暫時無法通行，遊客需在行至一定距離後折返，改由對岸步道繞行。但即便如此，沿途景致依然豐富，絲毫不減遊園樂趣。

公園內不僅水杉成林，也擁有多樣的自然生態。湖面時常可見水鳥棲息、覓食，為寧靜的景色增添生氣。園方表示，秋冬交替時節是觀察當地生態變化的好時機，也提醒民眾在欣賞自然的同時，留意步道安全與水位變化。

周末時分，Niles Community Park更顯熱鬧。不少家庭在草地上享受午後時光；也有居民在公園內的網球場揮拍運動，讓靜謐的自然空間多了幾分生活氣息。對許多住在附近的居民而言，這裡不僅是賞景之所，更是放鬆身心、與家人朋友共度時光的重要場域。

此外，公園周邊仍可見部分花卉盛開，與逐漸轉色的樹葉相互映襯，讓整個園區在季節交替中展現出獨特的美感。有遊客表示，即使只是短暫停留，坐在湖畔靜靜欣賞風景，也能感受到難得的平靜與療癒。

隨著天氣轉涼，Niles Community Park的水杉美景預計仍將持續一段時間。對於想在忙碌生活中尋找片刻寧靜的灣區居民而言，這座公園無疑是秋末初冬不可錯過的自然景點之一。

Niles Community Park目前正處一年中最動人的時節，也成為打卡熱...
灣區

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08

