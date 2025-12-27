佛利蒙Niles Community Park水杉染色 散步、運動好去處

水杉葉色交錯變化。（記者龔玥／攝影）

隨著秋意漸深、冬季初臨，位於佛利蒙的Niles Community Park近日迎來一年中最動人的時節。園內成排的水杉在陽光映照下展現出層次豐富的色彩，吸引不少居民前來散步、賞景與休憩，成為灣區 秋冬交替之際難得的自然祕境。

不同於春季一片嫩綠，也尚未進入隆冬枯黃蕭瑟的景象，這個時節的水杉葉色交錯變化，紅、黃、綠相互輝映，在湖畔形成鮮明對比。樹影婆娑之間，湖水映照著藍天白雲與斑斕樹色，構成一幅靜謐而立體的自然畫卷，令人流連忘返。

遊客可由G Street與3rd Street交叉口 進入公園，沿著階梯緩步而下，便可抵達湖水邊。原本設計為環湖一圈的步道，因近日水位上漲，部分路段暫時無法通行，遊客需在行至一定距離後折返，改由對岸步道繞行。但即便如此，沿途景致依然豐富，絲毫不減遊園樂趣。

公園內不僅水杉成林，也擁有多樣的自然生態。湖面時常可見水鳥棲息、覓食，為寧靜的景色增添生氣。園方表示，秋冬交替時節是觀察當地生態變化的好時機，也提醒民眾在欣賞自然的同時，留意步道安全與水位變化。

周末時分，Niles Community Park更顯熱鬧。不少家庭在草地上享受午後時光；也有居民在公園內的網球場揮拍運動，讓靜謐的自然空間多了幾分生活氣息。對許多住在附近的居民而言，這裡不僅是賞景之所，更是放鬆身心、與家人朋友共度時光的重要場域。

此外，公園周邊仍可見部分花卉盛開，與逐漸轉色的樹葉相互映襯，讓整個園區在季節交替中展現出獨特的美感。有遊客表示，即使只是短暫停留，坐在湖畔靜靜欣賞風景，也能感受到難得的平靜與療癒。