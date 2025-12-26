生活適應與生涯規畫 台籍外派工程師最大考驗

我的頻道

記者張庭瑜／鳳凰城報導
隨著台積電亞利桑納廠投產，台籍外派工程師家庭，有的也開始在社區適應、工作壓力與未來選擇間尋找平衡。（記者張庭瑜／攝影）
「開車方式不一樣，是很多人到亞利桑納後第一個感受到的差異。」隨著台積電亞利桑納廠逐步投產，越來越多台籍工程師與家屬跨海落腳美國西南部，從交通規則、語言互動到外派制度變化，生活中的細節逐一浮現。在高薪與外派誘因之下，這群工程師家庭正摸索如何在社區期待、工作壓力與未來規畫之間，找到長期落腳的平衡點。

外派員工可持台灣駕照直接換領亞利桑納州駕照、無需路考的制度，讓不少家庭得以迅速展開新生活，卻也在交通日常中顯露出磨合痕跡。多名受訪者指出，部分台灣駕駛對美國交通規則不夠熟悉，違規案例不少，還成為當地居民閒聊時的話題。

一名台積電工程師坦言，問題主因是「直接換照」，缺乏對美國交通文化的重新學習。相較之下，亞利桑納的制度容易讓人抱持「會開車就好」的心態，忽略路權與標誌背後的文化差異。以四向「Stop Sign」為例，部分駕駛不熟悉「先到先走」與完全停車的原則，仍需時間適應。

一位工程師在咖啡廳接受訪談，分享台積電亞利桑納廠外派經驗，以及在美國職場、工時文化與移民制度下的實際觀察。（記者張庭瑜╱攝影）
一位工程師在咖啡廳接受訪談，分享台積電亞利桑納廠外派經驗，以及在美國職場、工時文化與移民制度下的實際觀察。（記者張庭瑜╱攝影）

「語言」被視為融入社區的關鍵因素之一。受訪工程師觀察，直接從台灣外派、英語能力較弱的員工，在參與社區活動或建立日常互動時的難度較高。

此外，「趁外派期間生美國小孩」的現象，也在工程師社群中浮現。多名受訪者證實，台積電外派家庭在美期間生育美籍子女的情況相當普遍。該工程師透露，自己認識的學長，在外派期間連生三胎，連直屬主管也在三、四年的外派期間，幾乎每年生一個小孩，「在工程師圈內其實不是特例，而是一個很明顯的生育高峰」。

受訪者指出，這股生育潮背後，多為務實考量。在美國生育，可搭配公司補助與保險制度，醫療與育兒初期支出相對可控，且子女一出生即具美國國籍。對於尚未確定是否長期留美的家庭而言，在外派期間完成生育，被視為「替下一代多保留一個選項」，也降低未來身分與教育選擇的不確定性。鳳凰城僑界人士曾估計，台積電外派家庭在當地誕生的美籍新生兒人數已達上百人。

台積電亞利桑納廠區。（路透）
台積電亞利桑納廠區。（路透）

除生活層面的調適，外派制度本身的轉變，也是員工間的話題。隨著公司推動外派員工轉為本地聘雇（local hire），原本的外派補助逐步收縮，引起不滿聲音。

為吸引人力外派，台積電提供房屋、交通、子女教育等多項補助，使外派家庭得以維持穩定生活品質。然而，轉為本地聘雇後，部分補助明顯縮水，引發對「工作負荷與回報落差」的不滿。受訪工程師指出，高壓任務多仍由外派工程師承擔，但升遷與制度保障卻未必同步，實際購買力也因生活成本上升而受到壓縮。

台積電公司LOGO在鳳凰城。（路透）
台積電公司LOGO在鳳凰城。（路透）

