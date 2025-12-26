金山部分地區平安夜再停電 王兆倫：不可接受

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
市議員王兆倫（右）、馬百樂（左）要求舉行公聽會，調查停電事故成因。（王兆倫辦公室提供）
市議員王兆倫（右）、馬百樂（左）要求舉行公聽會，調查停電事故成因。（王兆倫辦公室提供）

舊金山部分地區在平安夜再度發生停電事件，這已是本月第四次受到太平洋瓦電（PG&E）電力中斷影響。第四區華裔市議員王兆倫（Alan Wong） 24日晚間發表聲明指出，頻繁停電對居民、小商家與長者造成沉重負擔，這樣程度的干擾「不可接受」。

王兆倫發布的視頻稱，其辦公室雇員的家中再次停電20分鐘，這已經是本月第四次停電，他說：「十分失望與離譜。」

王兆倫表示，即便停電時間較先前為短，但在暴風雨期間與節慶時反覆發生，仍對社區造成實質衝擊。電力穩定性的持續不確定性，也讓原本應專注於安全與家人團聚的時刻，增添額外壓力。

他呼籲受影響居民可撥打211尋求旅館協助，並向PG&E提出停電相關理賠申請。同時，在風暴持續期間，市議員也建議居民提前做好準備，包括為手機充電、備妥手電筒，並主動關心可能需要協助的鄰里，以確保社區在不穩定情況下彼此照應。

王兆倫指出，連續停電事件凸顯舊金山電網管理與運作上的重要問題，值得深入檢視。他強調，電力屬於公共基本需求，可靠性、透明度與問責性應是核心期待。針對此次停電，他將要求市府相關部門評估強化監督與提升系統韌性的各種可能性，包括實務、財政及營運層面的可行方案，以確保電網能符合公共利益。

他表示，未來將持續在第四區與居民、小商家保持互動，爭取清楚說明，並了解社區在長期電力系統上的可行選項。

