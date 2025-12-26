江蘇僑社與揚州大學 推廣和交流淮揚菜

揚州大學組團到訪灣區，推廣和交流淮揚菜等中餐文化。江蘇同鄉會出面接待。（主辦方提供）

北加州 江蘇同鄉會暨江蘇商會日前在舊金山 市中半島穗香酒家，歡迎江蘇揚州大學劉巧泉校長率領的六人代表團。江蘇同鄉會暨江蘇商會和燕趙商會參加歡迎交流會。

江蘇同鄉會暨江蘇商會會長酈志堅主持會議，名譽會長吳有義致詞歡迎來自家鄉的代表團，並表示中餐在美國享有盛譽市場廣闊。

揚州大學校長劉巧泉介紹了揚大的歷史和成就，此次來訪主要是看望海外校友和僑胞，推廣和交流淮揚菜等中餐文化。

期間揚州大學為吳有義、酈志堅頒發了海外中餐繁榮推廣大使的證書。揚州大學旅遊烹飪學院院長孟祥忍與穗香酒家總經理吳永雄、美國水餃集團公司董事長李青河、京味軒副總經理楊玉海三家中餐企業簽署了中餐交流合作意向書。鄉親交流成果豐碩，期待明年再相聚。

揚州是中國江蘇省的重要城市，已有2500年歷史。揚州大學是江蘇省重點綜合性大學，為國家培養了大批人才。劉校長歡迎企業家和僑胞到揚州旅遊，到揚州大學學術交流。代表團成員還有揚州大學校辦主任周保壘、國際處處長張吟、醫學部常務副主任梁景岩、農學院院長陸大雷。

江蘇同鄉會暨江蘇商會參加人員還有副會長王嵐、張靜靜、沈平、曲素梅、理事眭曉冬、陳浩、陳健、劉鈺、魏德玲。