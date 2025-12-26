我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

與長期居留落差…拿E2簽證台籍台積電工程師想跳Intel

記者張庭瑜／鳳凰城報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師建廠、量產，但在綠卡管道不明等情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜／攝影）
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師建廠、量產，但在綠卡管道不明等情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜／攝影）

台積電亞利桑納廠在建廠與量產階段，高度仰賴來自台灣的外派人力支撐，E2簽證成為多數台籍工程師及其眷屬赴美工作的主要途徑。然而，隨著海外營運時間增長，外派身分與長期居留之間的落差浮現。由於綠卡申請政策因部門與職級而異，加上高壓工時與相對緩慢的升遷節奏，部分工程師選擇在亞利桑納累積實務經驗後，轉往英特爾（Intel）等美國本地半導體企業發展，出現人才流動之勢。

一名台積電工程師受訪指出，E2簽證是外派員工的主流類型，不僅員工本人，連同配偶與子女多半持相同身分，但並非可永久居留的綠卡。至於能否獲得公司協助申請綠卡，關鍵取決職級與部門主管態度。一般而言，工程師以上職級較有機會被納入申請名單，但各部門標準不一；至於技術員或供應商人員，幾乎無法透過公司取得移民協助，合約期滿後，通常只能選擇續派或返台。

制度設計本身，也提高外派工程師留美門檻。該工程師指出，持E2簽證者，若希望申請綠卡，多數情況下須先抽中H-1B工作簽證，才能進入後續流程。較早進入公司的員工，可能上任不久就啟動相關排程；較晚加入者，則須先等待抽籤機會，「抽到H-1B後，才有機會往下走」，時間成本與不確定性都相當高。

「關鍵還是，要先變成本地招聘的員工（local hire），公司才會正式開啟申請綠卡流程。」他直言，外派身分並不等同通往長期留美的保證。對許多已成家、育有學齡子女的工程師而言，在缺乏明確留美路徑下，是否繼續留在台積電，成為必須反覆權衡的現實課題。

至於日常工時，受訪工程師表示，多數台積電工程師上午8、9時進公司；若當天需與台灣總部開會，受時差影響，會議多安排在亞利桑納時間傍晚6時後，也就是台灣上午9時左右，「常常一路開到亞利桑納晚上7、8時，甚至更晚」。若無跨國會議，則多在傍晚6時左右下班。他也觀察，不同族群的工作模式存在差異；台灣、白人與墨西哥裔工程師，在「是否準時下班」與「對加班的接受度」上，態度並不完全相同。

在高壓工時與移民前景不明朗的雙重壓力下，Intel等美國本地半導體企業逐漸成為部分工程師心中的「下一站」。不過，人才流動並非單向，該名工程師也透露，近期有不少遭Intel裁員的工程師加入台積電。談及兩家公司差異，常有前Intel員工半開玩笑說：「Intel真的比較爽。」他認為，這句話雖帶有玩笑成分，也反映兩家公司在工時安排與管理密度上的客觀差異。

跳槽者的族裔背景相當多元，包括越南裔、華裔與白人員工。對部分來自台灣的工程師而言，轉戰Intel後面臨的第一道文化差異，反而是「職稱」問題。在台灣，只要年資累積到一定階段，常見自動升任為首席工程師（Principal Engineer）；但在美國，「Principal」通常僅授予極少數、資歷深厚的技術領袖。「職稱未能對等銜接，也成為部分工程師適應美國職場的心理落差之一。」

台積電 綠卡 工作簽證

上一則

生活適應與生涯規畫 台籍外派工程師最大考驗

下一則

TikTok「踢門」惡作劇 警：恐致入室盜竊等嚴重控罪

延伸閱讀

台積電員工「生育潮」 外派期間生美寶主要考量這些

台積電員工「生育潮」 外派期間生美寶主要考量這些
台積「騰籠換鳥」防羅唯仁竊密 全面更換先進製程專案代號

台積「騰籠換鳥」防羅唯仁竊密 全面更換先進製程專案代號
中國要求旅行社減少赴日簽證 將旅客數降至6成

中國要求旅行社減少赴日簽證 將旅客數降至6成
不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲

不滿簽證被禁 持綠卡英籍男子告川普政府違憲
美H-1B工作簽證變革 律師建議台灣年輕人超前部署

美H-1B工作簽證變革 律師建議台灣年輕人超前部署

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08
Breannah Yeh原本的個人資訊頁面 。(Linkedin截圖)

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單