我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

蒙洛公園市街道凌晨突淹水 警挨家挨戶敲門提醒居民或需撤離

記者龔玥╱聖荷西報道
聽新聞
test
0:00 /0:00
蒙洛公園市水淹嚴重，政府警告避開相關路段。（蒙洛公園市政府fecebook）
蒙洛公園市水淹嚴重，政府警告避開相關路段。（蒙洛公園市政府fecebook）

受持續降雨影響，南灣蒙洛公園市（Menlo Park）周三凌晨多條街道出現積水，水位迅速上升，警方與消防人員挨家挨戶敲門，提醒靠近Meta總部一帶的居民可能需要緊急撤離。

警方表示，凌晨約4時20分開始接獲多起自動電話通報，指出Willow Road與84號公路附近出現淹水情況。隨後，執法人員在 Hamilton Avenue 1300號路段以及 Carlton Avenue 1300號路段發現明顯積水。

蒙洛公園市警方已宣布，Hamilton Avenue在Willow Road與Henderson Avenue之間路段封閉，以應對淹水風險並保障公眾安全。該區域以商業建築為主，但消防部門指出，附近仍有約20戶住宅受到影響。

根據KTVU FOX2的報導，多輛停放在路邊的車輛被積水淹沒至輪胎以上，部分車輛幾乎半泡在水中。緊急救援人員在商鋪外部署警戒，協助交通疏導。一名司機因車輛受困一度無法行駛，所幸最終自行步行脫困，未傳出人員傷亡。

消防人員進入淹水路段時，水位一度沒過膝蓋。一名在當地居住25年的居民表示，這是他「見過最嚴重的一次淹水」。他指出，由於住處距離主要淹水區域稍遠，並未第一時間收到警方警報。

截至目前，淹水的具體原因仍在調查中。不過氣象部門指出，灣區目前仍處於洪水監測警戒（Flood Watch）狀態，聖誕假期期間將有多波降雨持續通過。預報人員警告，地面飽和、溪流與排水系統徑流增加，加上短時強降雨，可能在低窪地區引發局部淹水。氣象單位同時提醒，未來數日仍可能出現降雨與強風，呼籲民眾密切關注最新天氣與官方通告，避免前往積水路段。

灣區 Meta

上一則

停電損失若超過2500元 舊金山商家可另提理賠

下一則

屋頂安全問題 柏克萊REI門市無限期停業

延伸閱讀

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列
聯合廣場設巨型水泥球路障 打擊犯罪利器

聯合廣場設巨型水泥球路障 打擊犯罪利器
六福珠寶聖誕節限定 鑽石首飾低至8折優惠

六福珠寶聖誕節限定 鑽石首飾低至8折優惠
字節跳動今年獲利衝500億美元 持續逼近競爭對手Meta

字節跳動今年獲利衝500億美元 持續逼近競爭對手Meta
Meta開發AI影像生成模型「芒果」 預計2026年上半年推出

Meta開發AI影像生成模型「芒果」 預計2026年上半年推出

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列