蒙洛公園市街道凌晨突淹水 警挨家挨戶敲門提醒居民或需撤離

受持續降雨影響，南灣蒙洛公園市（Menlo Park）周三凌晨多條街道出現積水，水位迅速上升，警方與消防人員挨家挨戶敲門，提醒靠近Meta 總部一帶的居民可能需要緊急撤離。

警方表示，凌晨約4時20分開始接獲多起自動電話通報，指出Willow Road與84號公路附近出現淹水情況。隨後，執法人員在 Hamilton Avenue 1300號路段以及 Carlton Avenue 1300號路段發現明顯積水。

蒙洛公園市警方已宣布，Hamilton Avenue在Willow Road與Henderson Avenue之間路段封閉，以應對淹水風險並保障公眾安全。該區域以商業建築為主，但消防部門指出，附近仍有約20戶住宅受到影響。

根據KTVU FOX2的報導，多輛停放在路邊的車輛被積水淹沒至輪胎以上，部分車輛幾乎半泡在水中。緊急救援人員在商鋪外部署警戒，協助交通疏導。一名司機因車輛受困一度無法行駛，所幸最終自行步行脫困，未傳出人員傷亡。

消防人員進入淹水路段時，水位一度沒過膝蓋。一名在當地居住25年的居民表示，這是他「見過最嚴重的一次淹水」。他指出，由於住處距離主要淹水區域稍遠，並未第一時間收到警方警報。

截至目前，淹水的具體原因仍在調查中。不過氣象部門指出，灣區 目前仍處於洪水監測警戒（Flood Watch）狀態，聖誕假期期間將有多波降雨持續通過。預報人員警告，地面飽和、溪流與排水系統徑流增加，加上短時強降雨，可能在低窪地區引發局部淹水。氣象單位同時提醒，未來數日仍可能出現降雨與強風，呼籲民眾密切關注最新天氣與官方通告，避免前往積水路段。