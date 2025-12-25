逾700房雙塔住宅開發計畫 聖荷西市府批准

一項擁有超過700間住房單元的住宅大樓開發計畫，終獲聖荷西市府批准。圖為聖荷西市景。（取自聖荷西市府臉書）

兩棟受人注目的住房塔樓將聳立在聖荷西 市中心目前一處停車場原址上。這個開發項目目前已獲得聖荷西市府最終批准，再次顯示開發商仍尋求擺脫辦公大樓專案開發的途徑、另闢住房大樓建設開發新路。

根據全球開發商「Westbank」提案，位在地址：南第二街35號(35 South Second St.)的兩棟塔樓，建成後將包含768間住房單位。Westbank先前已在市中心提出多個開發提案。

聖荷西信使報報導，聖荷西市規畫部門已於12月17日批准這項提案。

提案內容顯示，其中一棟塔樓將有28層樓，另一棟則將有27層樓。住房項目將位在東聖塔克拉拉街(East Santa Clara Street)與東聖費爾南多街(East San Fernando Street)的南第二街(South Second Street)。

2021年，Westbank曾提出建造一棟弧形塔樓，其中10層為31萬4000平方呎的辦公空間，另外10層則為194間住房單位。土地利用諮詢公司「Silicon Valley Synergy」執行長斯泰德勒(Bob Staedler)表示，這種從辦公園區轉向成住宅大樓開發項目的轉變現象，可以預見。

由於新冠疫情 後的復甦挑戰與科技業的大規模裁員，迫使全國許多開發商放棄新建辦公大樓計畫。不過，住房需求仍高，尤其在灣區。

這座即將新建的雙塔住房項目，還將包括1萬700平方呎的底層零售空間，以及2萬6100平方呎的住房大廳與設施。根據提交給聖荷西市府的規畫文件顯示，主要大樓下方將建造五層地下空間，其中包括四層停車場。

住房樓層將設有景觀陽台。根據提案，屋頂露臺也將納入規劃。地面層將設有通道。工程規劃內容顯示，步行區將鋪設磚石路面，並設有綠意地帶、水井與弧形花崗岩鋪設。還將包括一個稱為「城市空間」(urban room)區域。

斯泰德勒認為，大樓設計佳，期待在儘快破土動工。

Westbank最初提出建造這棟弧形辦公住房綜合大樓時，希望其可與南第一街12號(12 South First St.)的具有歷史價值的「義大利 銀行」(Bank of Italy)建築相呼應。

根據Westbank在一份關於聖荷西開發項目願景手冊內容，兩棟塔樓地塊目前是停車場，位在兩條繁華街道間，非常適合建造高密度建築。