逾700房雙塔住宅開發計畫 聖荷西市府批准

編譯組╱綜合報導
一項擁有超過700間住房單元的住宅大樓開發計畫，終獲聖荷西市府批准。圖為聖荷西市景。（取自聖荷西市府臉書）
兩棟受人注目的住房塔樓將聳立在聖荷西市中心目前一處停車場原址上。這個開發項目目前已獲得聖荷西市府最終批准，再次顯示開發商仍尋求擺脫辦公大樓專案開發的途徑、另闢住房大樓建設開發新路。

根據全球開發商「Westbank」提案，位在地址：南第二街35號(35 South Second St.)的兩棟塔樓，建成後將包含768間住房單位。Westbank先前已在市中心提出多個開發提案。

聖荷西信使報報導，聖荷西市規畫部門已於12月17日批准這項提案。

提案內容顯示，其中一棟塔樓將有28層樓，另一棟則將有27層樓。住房項目將位在東聖塔克拉拉街(East Santa Clara Street)與東聖費爾南多街(East San Fernando Street)的南第二街(South Second Street)。

2021年，Westbank曾提出建造一棟弧形塔樓，其中10層為31萬4000平方呎的辦公空間，另外10層則為194間住房單位。土地利用諮詢公司「Silicon Valley Synergy」執行長斯泰德勒(Bob Staedler)表示，這種從辦公園區轉向成住宅大樓開發項目的轉變現象，可以預見。

由於新冠疫情後的復甦挑戰與科技業的大規模裁員，迫使全國許多開發商放棄新建辦公大樓計畫。不過，住房需求仍高，尤其在灣區。

這座即將新建的雙塔住房項目，還將包括1萬700平方呎的底層零售空間，以及2萬6100平方呎的住房大廳與設施。根據提交給聖荷西市府的規畫文件顯示，主要大樓下方將建造五層地下空間，其中包括四層停車場。

住房樓層將設有景觀陽台。根據提案，屋頂露臺也將納入規劃。地面層將設有通道。工程規劃內容顯示，步行區將鋪設磚石路面，並設有綠意地帶、水井與弧形花崗岩鋪設。還將包括一個稱為「城市空間」(urban room)區域。

斯泰德勒認為，大樓設計佳，期待在儘快破土動工。

Westbank最初提出建造這棟弧形辦公住房綜合大樓時，希望其可與南第一街12號(12 South First St.)的具有歷史價值的「義大利銀行」(Bank of Italy)建築相呼應。

根據Westbank在一份關於聖荷西開發項目願景手冊內容，兩棟塔樓地塊目前是停車場，位在兩條繁華街道間，非常適合建造高密度建築。

