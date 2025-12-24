聖塔克拉拉市議會通過 SVP電價明年起漲4%

SVP電價明年1月起電費上調4%。（矽谷電力公司提供）

聖塔克拉拉市議會於12月通過矽谷 電力公司（Silicon Valley Power，SVP）電價調整方案，決定自2026年1月起實施4%的電價上調。

市府指出，此次調整將用於因應材料與施工成本上漲，支援關鍵電力基礎設施建設，並在城市持續成長的過程中，維持健全的營運儲備，以確保電力系統的安全性、可靠性與長期韌性。

市府強調，即便實施此次電價上調，聖塔克拉拉的電價水準仍將維持在加州 服務超過1萬名使用者的電力公用事業中最低行列，持續展現市營電力系統的成本優勢。

作為擁有100年以上歷史的市營、非營利電力機構，SVP表示，居住在聖塔克拉拉的居民不僅是用電客戶，同時也是這項公共事業的共同擁有者。SVP的核心使命，是以盡可能低的價格，為社區提供環保且穩定的電力服務。

為協助居民因應能源支出，SVP持續提供多項配套與社區資源，包括線上「我的公用事業帳戶」服務，方便使用者繳費、查詢帳單及用電紀錄；符合資格的醫療或經濟弱勢家庭，還可申請電費 補助計畫，電費中的電力部分可享有25%至40%的折扣。

此外，SVP也提供節能家電補助、節能資訊電子報、工具借用圖書館，協助居民測量電視、遊戲主機與電腦等設備的實際耗電量，提升用電效率。

在社區投資方面，SVP亦設立技職教育獎學金，最高提供5000元，鼓勵合格用戶投入能源相關產業；同時也提供專為長者設計的資訊與支援資源，強化社區整體能源韌性。

市府呼籲市民善用各項節能與補助措施，在控制家庭支出的同時，共同支持聖塔克拉拉電力系統的長期發展。