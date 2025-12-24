我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

聖塔克拉拉市議會通過 SVP電價明年起漲4%

聖塔克拉拉訊
SVP電價明年1月起電費上調4%。（矽谷電力公司提供）
SVP電價明年1月起電費上調4%。（矽谷電力公司提供）

聖塔克拉拉市議會於12月通過矽谷電力公司（Silicon Valley Power，SVP）電價調整方案，決定自2026年1月起實施4%的電價上調。

市府指出，此次調整將用於因應材料與施工成本上漲，支援關鍵電力基礎設施建設，並在城市持續成長的過程中，維持健全的營運儲備，以確保電力系統的安全性、可靠性與長期韌性。

市府強調，即便實施此次電價上調，聖塔克拉拉的電價水準仍將維持在加州服務超過1萬名使用者的電力公用事業中最低行列，持續展現市營電力系統的成本優勢。

作為擁有100年以上歷史的市營、非營利電力機構，SVP表示，居住在聖塔克拉拉的居民不僅是用電客戶，同時也是這項公共事業的共同擁有者。SVP的核心使命，是以盡可能低的價格，為社區提供環保且穩定的電力服務。

為協助居民因應能源支出，SVP持續提供多項配套與社區資源，包括線上「我的公用事業帳戶」服務，方便使用者繳費、查詢帳單及用電紀錄；符合資格的醫療或經濟弱勢家庭，還可申請電費補助計畫，電費中的電力部分可享有25%至40%的折扣。

此外，SVP也提供節能家電補助、節能資訊電子報、工具借用圖書館，協助居民測量電視、遊戲主機與電腦等設備的實際耗電量，提升用電效率。

在社區投資方面，SVP亦設立技職教育獎學金，最高提供5000元，鼓勵合格用戶投入能源相關產業；同時也提供專為長者設計的資訊與支援資源，強化社區整體能源韌性。

市府呼籲市民善用各項節能與補助措施，在控制家庭支出的同時，共同支持聖塔克拉拉電力系統的長期發展。

電費 加州 矽谷

上一則

前警察局長葉培恩卸任回顧：金山2025年犯罪率創新低

下一則

灣區BART便民 聖誕、元旦加開深夜列車 提供停車優惠

延伸閱讀

聖谷數百華人抗議遊民房 怒問開發商「為何不建你家」

聖谷數百華人抗議遊民房 怒問開發商「為何不建你家」
女星半退圈有原因…粉絲跟蹤6年 還想應聘社區保安

女星半退圈有原因…粉絲跟蹤6年 還想應聘社區保安
灣區這條「聖誕巷」人氣爆棚 如童話世界「孩子一來就不想走」

灣區這條「聖誕巷」人氣爆棚 如童話世界「孩子一來就不想走」
房市雖低迷 東灣三谷這3豪宅區受青睞 但銷售期恐較長

房市雖低迷 東灣三谷這3豪宅區受青睞 但銷售期恐較長
普林斯頓青年文化大使協會 表揚青年志工

普林斯頓青年文化大使協會 表揚青年志工

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍