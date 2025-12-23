美國最年長公園管理員、史學家索斯金辭世 享壽104歲

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
美國史上最年長公園管理員、也是反戰和民權運動家的索斯金21日於灣區列治文市家中辭世，享壽104歲。（美聯社）
美國史上最年長公園管理員、也是反戰和民權運動家的索斯金21日於灣區列治文市家中辭世，享壽104歲。（美聯社）

深受愛戴的歷史學家、音樂家，也是美國最年長的公園管理員索斯金（Betty Reid Soskin）21日於灣區家中辭世，享壽104歲。

家屬在臉書上發文證實索斯金的死訊，表示索斯金21日在位於列治文市的家中，在家人的陪伴下安詳離世。

索斯金兒子雷德（Robert Reid）表示，索斯金因為腸阻塞住院，但選擇不接受手術。雷德說：「她的死因是她已盡情享受了人生，做完了一生想做的事，做好了離開的準備。直到生命最後一刻，她始終堅持做自己。」

聖荷西信使報表示，索斯金在列治文市的「鉚釘女工蘿西／二戰大後方國家歷史公園」（Rosie the Riveter/World War II Home Front National Historical Park）擔任公園管理員超過15年，負責帶領遊客參觀園區，並講述二戰期間非裔女性的經歷。

索斯金於2022年退休，她退休後透過國家公園管理局（National Park Service）發表聲明說：「能夠作為第一手資料講述這段歷史—我個人的歷史，並幫助塑造一個新國家公園，對我來來說既令人興奮又充滿成就感，為我的晚年生活賦予了重大意義。」

雖然大多數人都是透過索斯金在國家公園管理局的工作認識她，但她本人強調她在85歲時成為公園管理員之前豐富的人生經歷。

信使報表示，索斯金原名夏伯內（Betty Charbonnet），1921年出生於底特律，曾在紐奧良生活過，六歲搬到灣區屋崙，比二戰期間非裔家庭大舉遷居灣區的熱潮早了好幾年。

在戰爭期間，索斯金曾在實施種族隔離政策的造船廠工人工會擔任檔案管理員。根據國家公園管理局傳記記載，索斯金後來於1942年被美國空軍雇用，但在得知自己是因為主管誤以為她是白人而被錄用後辭職。

戰後，索斯金及其第一任丈夫里德（Mel Reid）在東灣核桃溪一個全是白人的郊區買地建房，成為20世紀當地第一個非裔家庭，卻也因此面臨鄰居的敵意和死亡威脅。

索斯金後來與里德離婚，於1978年與在加大（UC）任教的威廉‧索斯金（William Soskin）結婚。

索斯金也曾是創作歌手、反戰和民權運動家。1960年代，她演唱原創歌曲抨擊種族主義、戰爭和社會不公；1970年代，她向狄亞布洛谷（Diablo Valley）白人捐贈者募款支持黑豹黨（Black Panther Party）。

索斯金一生中獲得許多榮譽。1995年，她被評為加州年度女性；2015年，在協助點亮白宮國家聖誕樹後，她獲前總統歐巴馬致贈一枚總統紀念幣；2018年，她被美國女性雜誌Glamour評為年度女性；她的事蹟後來被列入美國國會紀錄，更被拍成紀錄片。

灣區 非裔 退休

