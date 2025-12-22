屋崙前陸軍基地 可望興建Costco

西屋崙2008 Wake Ave.前軍事基地有望新建Costco門店。(Google Maps)

一家Costco 超市門店預計將在屋崙 前陸軍基地的一大片土地上拔地而起。一家經驗豐富的資深開發商已被選中，預計將這項零售提案變為現實。

據Deca Companies透露，零售巨頭好市多可能在西屋崙2008 Wake Ave.開設倉儲式超市。 Deca Companies是該地塊Costco專案的開發方，目前在該地塊擁有開發Costco的先機。

Costco超市預計將為屋崙帶來就業機會，並為該地區的消費者創造更多零售選擇。多年來，在屋崙這一地區開發Costco超市的努力一直斷斷續續。

「我們很高興能幫助將一家大型食品零售商引入西屋崙，」Deca Companies副總裁鄧肯（Travis Duncan）表示，「這個項目傳遞了一個明確的信息：屋崙歡迎企業入駐。」

本周，屋崙市議會授權市政管理員與迪卡公司（Deca Companies）就Wake Avenue上潛在的Costco項目進行獨家談判。

屋崙市議員費夫（Carroll Fife）表示：「長期以來，西屋崙社區一直缺乏基本服務，居民常常被迫離開屋崙去尋找優質選擇，包括購買食品雜貨。西屋崙居民「已經忍受了幾代人的投資不足和忽視」。

這份獨家談判協議被認為是西屋崙Costco計畫實際開發之前至關重要的早期步驟。該潛在開發地塊歸市政府所有。

仲量聯行 (JLL) 的商業房地產經紀人比蒂 (Tony Beatty) 負責幫助 Costco 在灣區 尋找合適的店址。他認為，在西屋崙開設 Costco 門市可能會大獲成功。

比蒂表示：Costco 在灣區的現有門市營運狀況良好。我們一直在尋找合適的擴張機會，以便更好地服務他們的會員。」