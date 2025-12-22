南灣迎接聖誕節 兩大燈展缺席

ENCHANT燈展曾是南灣最具代表性燈展之一，今年卻惜別聖荷西。(記者徐蓓蓓╱攝影)

2025年聖誕節 即將到來，舊金山南灣各地陸續點亮節慶燈飾，但與往年不同的是，兩個最具代表性的冬季燈展——California's Great America與Enchant Christmas——今年皆未在南灣登場，讓不少居民感嘆南灣聖誕景象正悄然轉變。

根據園方公布的2025年營運行事曆，California’s Great America僅於4月初至10月底開放，11月與12月不再舉辦WinterFest或任何聖誕活動。多年來被視為南灣冬季地標的樂園燈展正式缺席年底檔期，不少家庭表示，「少了一個每年固定會去的地方」。

同樣令人惋惜的，還包括近年深受歡迎的Enchant Christmas燈展。主辦單位已確認，Enchant在2025年冬季檔期僅於洛杉磯與賭城舉行，不再回到聖荷西 。該活動曾連續多年在San Jose PayPal Park舉辦，包含大型燈光迷宮、溜冰場與聖誕市集，是許多家庭與年輕族群的年度回憶。此次轉往其他城市，被外界解讀為南灣場次暫時喊停，未來是否回歸仍充滿不確定性。

在兩大燈展缺席的情況下，南灣的聖誕氣氛並未因此冷卻。聖荷西市中心的Holiday Lights活動今年格外受到矚目，Cesar Chavez廣場與周邊街區以聖誕樹燈飾結合音樂表演、社區市集與親子活動，吸引大量居民前往。許多民眾表示，相較大型商業燈展，在地社區活動反而更有「過節感」。

值得注意的是，今年選擇留在南灣過聖誕節的人數明顯增加。隨著H-1B簽證政策持續收緊，加上跨國往返成本與工作不確定性，不少科技從業者與新移民 家庭選擇不遠行，把節日重心放在居住城市。南灣的一名工程師表示公司已經就移民政策狀況向員工做了溝通，近期不建議移民申請中的員工離境。這位工程師表示，「不能隨便出境，就好好在灣區過節，反而更輕鬆。」

而另一位南灣章太太則表示，往年聖誕節都會出去旅行。今年第一次在地過節，發現不用去遠處，周邊鄰里對聖誕節的燈飾都非常用心，各有巧思，充滿了節日氛圍。自己也受到鼓舞，跑到超市買燈飾時，才發現貨架上空空蕩蕩，「看來來年要趕早才行。」