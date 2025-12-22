我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

聖荷西黑五槍擊案 帽子成導火線

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為聖荷西Westfield Valley Fair購物中心。(美聯社)
圖為聖荷西Westfield Valley Fair購物中心。(美聯社)

據KRON報導，一頂黑色與青綠色相間、正面印有字母「M」的帽子，竟成為引發槍擊的導火線。根據法庭文件，黑色星期五當天，聖荷西Westfield Valley Fair購物中心人潮洶湧，一名17歲少年疑因幫派糾紛，對戴著該帽的男子開槍，造成三人中彈，數千名民眾驚慌逃竄。

警方表示，11月28日案發時，嫌犯朝目標人物開火，流彈擊中兩名女性購物者。警察局長約瑟夫（Paul Joseph）指出，槍響當下周圍「到處都是嬰兒與無辜民眾」，場面極度危險。

涉案少年趁混亂混入逃命人群中脫身，並在同夥協助下躲避警方追捕。警方大批警力隨即封鎖商場展開搜索。

聖荷西警局幫派調查組探員格瓦拉（Guevara）隨後前往醫院訪視一名28歲男性傷者。該男子胸部中彈，但撿回一命。他向警方坦承自己是來自聖塔克魯茲的南方幫派（Sureño）活躍成員，案發時戴著印有字母「M」的黑青色帽子。警方指出，南方幫派的分支常以字母「M」代表其所屬社區，探員也在其身上發現與幫派有關的刺青。

另有兩名無辜民眾中彈，分別為16歲少女與18歲女子，均已生還。

案發兩天後，警方在聖荷西一處住宅將17歲嫌犯逮捕歸案。警方透露，該少年本就處於少年緩刑期間，並被列為「具暴力傾向的幫派成員」。聖塔克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）已提出動議，要求將案件由少年法庭移送成人法庭審理，並以企圖謀殺罪起訴。

羅森表示，這名少年「把Valley Fair購物中心變成戰區」，強調在擠滿節日購物人潮的商場內進行毫無意義的幫派暴力行為，後果極其嚴重。「六發子彈擊中三人，迫使全市最大購物中心關閉，讓整個社區陷入恐懼。」

警方另指認三名涉嫌協助嫌犯逃逸的成年人，分別為嫌犯21歲的哥哥杜蘭（Christian Joel Duran）、其女友穆里洛（Allana Nevaeh Murillo，21歲），以及33歲的莫尼茲（Evan John Moniz）。調查指出，黑色星期五當天，穆里洛推著嬰兒車，與杜蘭及其弟在商場內行動；案發後，她仍推著嬰兒車協助槍手逃離現場。

檢方已以「企圖謀殺從犯」罪名起訴上述三人，三人皆否認指控，初步聽證定於2026年1月12日舉行。

此外，聖荷西市議會與市長近日表揚多位住在購物中心附近、在槍擊後協助民眾避難的居民。市府指出，艾琳與馬丁‧賈西亞夫婦在事發後，讓數十名驚慌失措的購物者進入家中躲避，直到情況安全。

市長馬漢（Matt Mahan）表示，賈西亞一家「在混亂中展現了人性的光輝」，感謝他們在危急時刻敞開家門、安撫人心，體現了良好鄰里的精神，為分裂的社會帶來凝聚力。

聖荷西 字母 黑色星期五

上一則

舊金山全市大規模停電　市府籲居民避免非必要外出

下一則

金山回收新規 電池、床墊有變化

延伸閱讀

影響治安 薩拉度加市民請求禁止短租

影響治安 薩拉度加市民請求禁止短租
南灣免費植樹補助資格 開放線上查詢

南灣免費植樹補助資格 開放線上查詢
南灣領袖齊聚早餐會 展現跨界合作與社區凝聚力

南灣領袖齊聚早餐會 展現跨界合作與社區凝聚力
東聖荷西老字號墨西哥餐廳La Perla Taqueria 12月底熄燈

東聖荷西老字號墨西哥餐廳La Perla Taqueria 12月底熄燈
聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親

聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親

熱門新聞

奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身