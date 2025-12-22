聖荷西黑五槍擊案 帽子成導火線

圖為聖荷西Westfield Valley Fair購物中心。(美聯社)

據KRON報導，一頂黑色與青綠色相間、正面印有字母 「M」的帽子，竟成為引發槍擊的導火線。根據法庭文件，黑色星期五 當天，聖荷西 Westfield Valley Fair購物中心人潮洶湧，一名17歲少年疑因幫派糾紛，對戴著該帽的男子開槍，造成三人中彈，數千名民眾驚慌逃竄。

警方表示，11月28日案發時，嫌犯朝目標人物開火，流彈擊中兩名女性購物者。警察局長約瑟夫（Paul Joseph）指出，槍響當下周圍「到處都是嬰兒與無辜民眾」，場面極度危險。

涉案少年趁混亂混入逃命人群中脫身，並在同夥協助下躲避警方追捕。警方大批警力隨即封鎖商場展開搜索。

聖荷西警局幫派調查組探員格瓦拉（Guevara）隨後前往醫院訪視一名28歲男性傷者。該男子胸部中彈，但撿回一命。他向警方坦承自己是來自聖塔克魯茲的南方幫派（Sureño）活躍成員，案發時戴著印有字母「M」的黑青色帽子。警方指出，南方幫派的分支常以字母「M」代表其所屬社區，探員也在其身上發現與幫派有關的刺青。

另有兩名無辜民眾中彈，分別為16歲少女與18歲女子，均已生還。

案發兩天後，警方在聖荷西一處住宅將17歲嫌犯逮捕歸案。警方透露，該少年本就處於少年緩刑期間，並被列為「具暴力傾向的幫派成員」。聖塔克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）已提出動議，要求將案件由少年法庭移送成人法庭審理，並以企圖謀殺罪起訴。

羅森表示，這名少年「把Valley Fair購物中心變成戰區」，強調在擠滿節日購物人潮的商場內進行毫無意義的幫派暴力行為，後果極其嚴重。「六發子彈擊中三人，迫使全市最大購物中心關閉，讓整個社區陷入恐懼。」

警方另指認三名涉嫌協助嫌犯逃逸的成年人，分別為嫌犯21歲的哥哥杜蘭（Christian Joel Duran）、其女友穆里洛（Allana Nevaeh Murillo，21歲），以及33歲的莫尼茲（Evan John Moniz）。調查指出，黑色星期五當天，穆里洛推著嬰兒車，與杜蘭及其弟在商場內行動；案發後，她仍推著嬰兒車協助槍手逃離現場。

檢方已以「企圖謀殺從犯」罪名起訴上述三人，三人皆否認指控，初步聽證定於2026年1月12日舉行。

此外，聖荷西市議會與市長近日表揚多位住在購物中心附近、在槍擊後協助民眾避難的居民。市府指出，艾琳與馬丁‧賈西亞夫婦在事發後，讓數十名驚慌失措的購物者進入家中躲避，直到情況安全。

市長馬漢（Matt Mahan）表示，賈西亞一家「在混亂中展現了人性的光輝」，感謝他們在危急時刻敞開家門、安撫人心，體現了良好鄰里的精神，為分裂的社會帶來凝聚力。