金山回收新規 電池、床墊有變化

舊金山訊
市府仍維持既有電池回收方式。獨棟住宅與小型公寓住戶，可將以透明塑膠袋包裝的鋰電池，放置在垃圾桶上方。（取自清運公司Recology網站）

舊金山市環境局表示，自2026年起，全市部分家庭難回收物品的處理規定將出現調整，電池、舊床墊與部分電子產品的回收方式與地點都將有所變化。市府盼藉此提升回收安全性並降低火災風險。

市府強調，藍色回收桶的基本規定並未改變，居民仍可將「乾淨、散放且乾燥」的紙類、玻璃與硬質塑膠投入藍桶回收。但對於不屬於上述類別、需進入專項回收管道的物品，2026年起將有新的投放選項。

其中最重要的變化之一是電池回收。由於電池屬於危險廢棄物，若與一般垃圾或回收物混丟，可能在垃圾車或回收設施中引發火災。舊金山市府本周宣布與內華達州公司Redwood Materials合作，在全市設立「智慧型」電池回收箱。首波將在八個地點設置，其中七個已設於Cole Hardware與Sports Basement門市，最後一處位於四號內河碼頭中心（Four Embarcadero Center）的回收箱，預計兩周內啟用。

市長羅偉（Daniel Lurie）在聲明中表示，這項計畫展現舊金山在氣候創新與新科技領域的領導地位，也讓回收變得更安全、便利。環境局補充，這些新型回收箱不僅可投放散裝電池，也能回收內建電池的小型電子產品，如手機、筆電、耳機，以及電動牙刷與刮鬍刀等。

此外，市府仍維持既有電池回收方式。獨棟住宅與小型公寓住戶，可將以透明塑膠袋包裝的鋰電池，放置在垃圾桶上方；清運公司Recology也可應要求提供橘色電池回收桶。

相較之下，紡織品回收卻面臨退縮。目前全市唯一能回收破損、無法捐贈布料的地點，是舊金山購物中心（San Francisco Centre）三樓的H&M門市，但該店預計下月關閉。環境局表示，尚未確定是否會有替代回收據點。Recology指出，衣物回收困難在於材質複雜，常混有拉鍊、鈕扣及不同纖維，且市場需求不穩定。

至於大型廢棄物，Recology則能透過合作廠商回收舊床墊。自今年10月起，市民可免費投放最多四張床墊，由專業公司拆解並回收其組件。

州級法規也將進一步影響回收體系。自2026年1月1日起，加州雜貨店將全面停售塑膠袋；另有新法規定，至明年10月前，若包裝未符合可回收標準，業者須移除「回收箭頭」等相關標示。市府提醒民眾，未來一年內，回收標示與實際回收方式都可能持續變動，需多加留意官方公告。

舊金山 加州 羅偉

