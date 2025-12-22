勇士險勝太陽 柯瑞救場命中3分絕殺

主將柯瑞在本場前半段手感一般，但在最後關頭連續命中關鍵三分與罰球，幫助主隊贏下比賽，賽後他直言是比賽是場「心理戰」。（勇士隊提供）

金州勇士上周六晚間在主場以119比116險勝菲尼克斯太陽，成功止住三連敗頹勢。當家球星柯瑞 （Stephen Curry）上半場手感平平，但在決勝時刻挺身而出，連續命中關鍵投籃與罰球，賽後形容這場勝利是一場「心理戰」。

柯瑞此役攻下28分、9籃板、6助攻，其中第四節獨拿14分，成為比賽勝負分水嶺。終場前兩分鐘，勇士一度被反超落後2分，柯瑞利用掩護在45度角果斷出手，命中超 遠三分彈，助勇士重奪領先。

太陽隊古德溫（Jordan Goodwin）在終場前1分10秒回敬一記三分球，將差距追至2分，但隨後勇士另一主將巴特勒（Jimmy Butler）在另一端強勢切入上籃造成犯規，並完成三分打，穩住場上局勢。

終場前18秒，太陽執行邊線球戰術，吉萊斯皮（Collin Gillespie）底線接球嘗試三分未果，柯瑞隨即被戰術犯規並穩穩罰進兩球。吉萊斯皮在最後10秒在被干擾情況下，仍命中高難度三分球，將比分迫近至1分，但柯瑞隨後再次站上罰球線，頂住壓力兩罰全中，徹底鎖定勝局。

賽後談到關鍵時刻罰球時臉上掛著微笑，柯瑞表示那並非刻意表現，而是幫助自己保持專注的方式。「那更像是心理戰，讓我去享受那個時刻，」柯瑞說，「如果有人說在關鍵時刻罰球不會緊張，那一定是在說謊。微笑能讓我擁抱當下，而不是過度思考動作細節。」他也透露，這樣的心理調適方式近幾年已成為自己的習慣。

巴特勒本場貢獻25分，多次強攻禁區製造殺傷。仍處菜鳥賽季的理查德（Will Richard）則成為意外亮點，此前連續三場未獲上場機會的他，此役僅出賽19分鐘便高效攻下20分，7投6中、三分球4投4中、罰球4罰全中。第二節與第三節關鍵時段的連續得分，為勇士逆轉戰局奠定基礎。

太陽方面由布克（Devin Booker）領軍，全場狂砍38分，仍無法率隊帶走勝利。

比賽過程火藥味十足，勇士前鋒格林（Draymond Green）在第二節因連續兩次技術犯規遭驅逐出場，總教練柯爾（Steve Kerr）也因向裁判抗議吞下一次技術犯規。

勇士接下來將於22日晚間7時持續坐鎮主場，迎戰奧蘭多魔術。