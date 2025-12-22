我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

勇士險勝太陽 柯瑞救場命中3分絕殺

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
主將柯瑞在本場前半段手感一般，但在最後關頭連續命中關鍵三分與罰球，幫助主隊贏下比賽，賽後他直言是比賽是場「心理戰」。（勇士隊提供）
主將柯瑞在本場前半段手感一般，但在最後關頭連續命中關鍵三分與罰球，幫助主隊贏下比賽，賽後他直言是比賽是場「心理戰」。（勇士隊提供）

金州勇士上周六晚間在主場以119比116險勝菲尼克斯太陽，成功止住三連敗頹勢。當家球星柯瑞（Stephen Curry）上半場手感平平，但在決勝時刻挺身而出，連續命中關鍵投籃與罰球，賽後形容這場勝利是一場「心理戰」。

柯瑞此役攻下28分、9籃板、6助攻，其中第四節獨拿14分，成為比賽勝負分水嶺。終場前兩分鐘，勇士一度被反超落後2分，柯瑞利用掩護在45度角果斷出手，命中超遠三分彈，助勇士重奪領先。

太陽隊古德溫（Jordan Goodwin）在終場前1分10秒回敬一記三分球，將差距追至2分，但隨後勇士另一主將巴特勒（Jimmy Butler）在另一端強勢切入上籃造成犯規，並完成三分打，穩住場上局勢。

終場前18秒，太陽執行邊線球戰術，吉萊斯皮（Collin Gillespie）底線接球嘗試三分未果，柯瑞隨即被戰術犯規並穩穩罰進兩球。吉萊斯皮在最後10秒在被干擾情況下，仍命中高難度三分球，將比分迫近至1分，但柯瑞隨後再次站上罰球線，頂住壓力兩罰全中，徹底鎖定勝局。

賽後談到關鍵時刻罰球時臉上掛著微笑，柯瑞表示那並非刻意表現，而是幫助自己保持專注的方式。「那更像是心理戰，讓我去享受那個時刻，」柯瑞說，「如果有人說在關鍵時刻罰球不會緊張，那一定是在說謊。微笑能讓我擁抱當下，而不是過度思考動作細節。」他也透露，這樣的心理調適方式近幾年已成為自己的習慣。

巴特勒本場貢獻25分，多次強攻禁區製造殺傷。仍處菜鳥賽季的理查德（Will Richard）則成為意外亮點，此前連續三場未獲上場機會的他，此役僅出賽19分鐘便高效攻下20分，7投6中、三分球4投4中、罰球4罰全中。第二節與第三節關鍵時段的連續得分，為勇士逆轉戰局奠定基礎。

太陽方面由布克（Devin Booker）領軍，全場狂砍38分，仍無法率隊帶走勝利。

比賽過程火藥味十足，勇士前鋒格林（Draymond Green）在第二節因連續兩次技術犯規遭驅逐出場，總教練柯爾（Steve Kerr）也因向裁判抗議吞下一次技術犯規。

勇士接下來將於22日晚間7時持續坐鎮主場，迎戰奧蘭多魔術。

柯瑞 中超

上一則

金山回收新規 電池、床墊有變化

下一則

王兆倫籲開公聽會 徹查大停電起因

延伸閱讀

破碎時最堅強

破碎時最堅強
NBA／柯瑞缺陣 巴特勒繳全能數據 率勇士主場退鵜鶘

NBA／柯瑞缺陣 巴特勒繳全能數據 率勇士主場退鵜鶘
NBA／柯瑞股四頭肌挫傷至少缺陣一周 柯爾坦言鬆一口氣

NBA／柯瑞股四頭肌挫傷至少缺陣一周 柯爾坦言鬆一口氣
NBA／柯瑞傷退 勇士浪費14分領先不敵火箭

NBA／柯瑞傷退 勇士浪費14分領先不敵火箭
NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

熱門新聞

奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身