聖拉蒙頻震率創紀錄 學者：典型活動

圖的右上角紅點圈出處，就是聖拉蒙（San Ramon）。(谷歌地圖)

灣區 有一個小城市兩個月來地震 頻仍，創下50年來的紀錄。雖然規模都不大，但是卻讓許多居民心裡發毛，專家是如何對待這個現象？

舊金山 紀事報報導，過去兩個月聖拉蒙（San Ramon）居民飽受數十次小型地震的困擾。18日上午地震活動再次頻繁，市中心「主教牧場」（Bishop Ranch）東南方向發生了兩次小地震，分別為2.0和2.4級。

該地區幾十年來都沒有經歷過如此高頻率的地震活動。今年11月，聖拉蒙發生了19次2級以上的地震，超過了1976年以來的任何一個月。12月的地震活動更加頻繁，截至12月18日已發生38次。

如此多的地震是由於地震群（earthquake swarms）造成的，地震群是指同一地區反覆發生一系列小型地震。過去10天的地震資料主要來自自動系統計算；先前的大部分地震事件都經過了分析人員的審查。

三谷地區歷史上曾多次發生地震群，1970年、1976年、1990年、2002年、2003年、2015年和2018年，阿拉莫、丹維爾和聖拉蒙周邊地區都曾遭受地震群襲擊。「 我知道這對居住在該地區的人們來說確實令人不安，」美國地質調查局的地球物理學家巴爾泰（Annemarie Baltay）說，「但我們知道這其實是一種典型的地震活動。」

三谷地區的地震群持續時間短短不一，最短的只有兩天，最長的則長達數周。1990年，一次集中在阿拉莫東部的地震群持續了42天。這種持續時間的差異使得科學家難以準確預測地震群的持續時間。

科學家目前還無法完全解釋地震群的物理機制。該區域位於卡拉韋拉斯斷層（Calaveras Fault）的一部分之上，該斷層在此分支成若干較小的子斷層，而地震群就發生於這些子斷層中。巴爾泰表示，地球深處的流體可能「湧出地表，這些微小的水滴或其他流體引發了小型地震」。巴爾泰表示，這些小規模地震並不意味著即將發生更大的地震。