南灣免費植樹補助資格 開放線上查詢

記者龔玥/聖荷西報導
非營利組織「我們的城市森林」宣布，多項免費植樹補助計畫正在南灣地區開放。圖為該組織之前舉辦植樹活動。（取自Our City Forest網頁）
非營利組織「我們的城市森林」宣布，多項免費植樹補助計畫正在南灣地區開放。圖為該組織之前舉辦植樹活動。（取自Our City Forest網頁）

非營利組織「我們的城市森林」（Our City Forest）宣布，多項由州府及交通單位資助的免費植樹補助計畫正在南灣地區開放，符合資格的居民、學校與企業可透過線上地圖查詢地址，申請免費樹木及種植服務。

民眾可使用「免費植樹資格查詢地圖」（Free Tree Eligibility Map），輸入住址即可確認是否位於補助範圍內。相關補助計畫將持續開放，直至經費用罄，最終資格仍須由工作人員在社區苗圃現場核實。

目前補助適用的植樹地點包括住宅前路邊與庭院、學校、社區公園、中央分隔島以及商業場所等。查詢地圖上不同顏色區塊代表不同資助來源與條件，綠色區域由CalFire補助，提供免費路邊或庭院樹木，每個植樹點須至少30平方呎，樹種須自核准清單中選擇，並包含免費種植或配送服務。藍色區域屬於東區植樹計畫，由VTA支援，提供住宅路邊或庭院免費樹木，樹種須符合VTA核准清單，並包含免費種植或配送。黃色區域屬於桑尼維爾計畫，由VTA支援，提供住宅庭院免費樹木，適用於桑尼維爾地區居民。粉色區域是680高速隔音牆計畫，由VTA支援，提供免費路邊或庭院樹木，樹種須為加州原生樹種，並符合核准清單。

若住址未落在任何補助區域內，代表目前暫無免費植樹經費適用，但「Our City Forest」強調，仍致力於推動矽谷各社區的綠化公平。民眾可透過社區募款與捐贈計畫，以150至200美元的可抵稅捐款，認養一棵15加侖規格的優質樹木，相關費用將用於支持弱勢社區的綠化工作。

所有民眾皆可前往「Our City Forest」位於聖荷西的社區苗圃選樹，由工作人員協助評估空間條件與合適樹種。社區苗圃地址為：1000 Spring Street, San Jose, CA 95110，開放時間為每周四至周六上午9時至中午12時。所有補助計畫皆以經費為限，最終資格與樹種選擇將於現場確認。

加州 矽谷 聖荷西

