南灣領袖齊聚早餐會 展現跨界合作與社區凝聚力

記者王日芯╱聖荷西報導
南灣城市領袖早餐祈禱會匯聚南灣地方與國家層級的重要人士。(主辦方提供)
南灣城市領袖早餐祈禱會於19日在薩拉度加鄉村俱樂部(Saratoga Country Club)舉行，吸引來自北加州多個城市的政界、商界及社區領袖與宗教領袖皆踴躍出席。此次活動匯聚地方與國家層級的重要人士，展現南灣地區跨城市合作與公共對話的高度能量。

與會城市與單位包括都布林、佛利蒙、库比蒂诺、金寶市、吉爾洛、洛斯阿圖、洛斯蓋圖、洛斯阿圖山、密爾比達、薩拉度加、聖塔克拉拉、聖荷西、聯合市，以及聖塔克拉拉縣代表。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔出席這次活動。他在接受媒體訪問時表示，到任灣區僅三個月，即有機會參與如此具意義的早餐祈禱會，深感榮幸。

伍志翔指出，透過祈禱會的平台，讓平時在不同層面推動公共事務的地方首長與領袖，能在平心靜氣的氛圍中交流意見，針對多元議題持續對話、深化合作。他並表示，期盼未來能進一步推動台灣與美國，特別是與北加州地方城市之間的交流與合作，持續向前發展。

此次早餐祈禱會不僅象徵區域間的凝聚力，也提供一個跨宗教、跨文化的交流平台。與會者涵蓋市長、市議員、學區委員會代表及多位宗教領袖，活動內容聚焦當前社會面臨的多項挑戰，包括政治分歧、公共安全、教育公平及社會整體進步等議題。多位地方領袖在活動中分享治理經驗，並就未來合作方向進行交流。

活動中，生命河基金會主席劉效宏也分享基金會過去一年在社區服務及公益行動上的成果，強調民間力量在社會關懷與公共事務中的重要角色。

本次活動並邀請聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）擔任主講人。他在致詞中指出，單靠興建可負擔住宅無法快速解決無家可歸問題。聖荷西市府近年已調整政策方向，採取更務實策略，優先投入預防機制，透過短期租金補助與個案管理，成功協助多數家庭避免流落街頭。

馬漢市長表示，過去五年內，聖荷西已設立23處臨時安置據點，提供超過2200個床位，使露宿街頭人口減少超過三分之一，並於今年1月首度讓過半數無家可歸者入住室內空間，政策成效逐步顯現。

此次南灣早餐祈禱會不僅提供政商及社區領袖一個交流平台，也展現了地方社區凝聚力與跨界合作的潛力。與會人士一致表示，透過對話與合作，能為社會帶來更多正向影響，推動公共政策與社區服務持續向前發展。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)擔任主講人。(主辦方提供)
